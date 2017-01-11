| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
 首頁 > 社會

2女酒後騎車雙載出車禍 釀1死1傷

2女酒後騎車雙載出車禍，釀1死1傷。（記者方志賢翻攝）

2017-01-11  12:54

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄張姓、林姓女子今凌晨騎車雙載，行經三民區博愛、同盟路口，疑自撞安全島後，人車倒地，2女送醫急救，張女傷重不治，林女臉部擦傷，張女經酒測值達1.16mg/l，林女酒測值0.37mg/l，車禍肇事原因仍待警方鑑定、釐清。

警方表示，34歲張女與29歲在燒烤店上班的林女是朋友，昨天燒烤店店休，一群朋友晚間8點到多苓雅區某KTV唱歌，歡唱到深夜又到另處續攤，直到今凌晨3時15分，共乘機車回家。

警方表示，車禍現場有長長刮痕，張女摔車時，撞擊一旁路樹，頭部重創，緊急送醫救治，延至清晨6時不治，林女則是臉部擦傷，送醫後傷勢穩定。林女告訴警方，她與張女去KTV唱歌後，請張女騎車戴她返家，但車禍肇事原因仍警方待鑑定、釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 肇事機車有明顯刮痕。（記者方志賢翻攝）

    肇事機車有明顯刮痕。（記者方志賢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：2女酒後騎車雙載出車禍 釀1死1傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.