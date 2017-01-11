2女酒後騎車雙載出車禍，釀1死1傷。（記者方志賢翻攝）

2017-01-11 12:54

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄張姓、林姓女子今凌晨騎車雙載，行經三民區博愛、同盟路口，疑自撞安全島後，人車倒地，2女送醫急救，張女傷重不治，林女臉部擦傷，張女經酒測值達1.16mg/l，林女酒測值0.37mg/l，車禍肇事原因仍待警方鑑定、釐清。

警方表示，34歲張女與29歲在燒烤店上班的林女是朋友，昨天燒烤店店休，一群朋友晚間8點到多苓雅區某KTV唱歌，歡唱到深夜又到另處續攤，直到今凌晨3時15分，共乘機車回家。

警方表示，車禍現場有長長刮痕，張女摔車時，撞擊一旁路樹，頭部重創，緊急送醫救治，延至清晨6時不治，林女則是臉部擦傷，送醫後傷勢穩定。林女告訴警方，她與張女去KTV唱歌後，請張女騎車戴她返家，但車禍肇事原因仍警方待鑑定、釐清。

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