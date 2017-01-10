教唆洩密案 黃世銘當庭自爆：曾與馬「通話無數」

2017-01-10 18:37

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，今傳喚前檢察總長黃世銘、時任馬隨行秘書林有振作證，黃世銘當庭自爆指出，他在102年8月31日至9月28日期間「與馬總統通話無數」，才會在3年前台北地檢署首次傳辦他洩密案時，沒說清楚9月1日凌晨與馬英九的電話通聯紀錄，是林有振打給他的，全程都是他和林在對話，馬並未接聽、指示他補強報告內容。

今採隔離訊問，先問黃世銘2小時，再問林有振1小時，2人皆供稱是黃、林互相對談，馬並未接聽到那通關鍵電話，電話中也未提及馬對於案情還有哪些疑問要問黃、要求補哪些資料。

因通話時間長達88秒，比一般事務性聯絡電話大約30秒還久，柯的律師追問電話中究竟說了什麼。黃世銘答說主要是一開始林問他這麼晚了，方不方便接聽電話，聊了一陣子；林有振卻說是在向黃世銘確認有沒有司機、車號、駕駛的聯絡方式，以便他聯絡門口警衛放行，並未問黃是否方便接聽，「因為首長在凌晨1點半以前接到馬總統電話，是很正常的」。

全程坐在被告席的馬英九，聽完黃世銘、林有振的證言後，只當庭簡短表示意見，他說「9月1日凌晨的電話，確實是我要林有振打給黃世銘約中午碰面，不是我親自打的」。

庭訊時，黃世銘強調這通凌晨的電話，是林有振與他對談，並非與馬直接對話，重點在於他接收到隔天中午再次覲見總統的訊息，「北檢檢察官當初偵查時，沒有問我電話是誰打的，我也就沒有說，而且8月31日至9月28日，我和馬總統的電話通聯無數，太多次了有時是馬親自打來，有時是秘書打來轉達，我也記不清楚，才沒有在偵查時講清楚」。

柯建銘以自訴人身分在庭訊最後表達意見時說，黃世銘這段證言已自證有罪，證明與馬英九合謀以非法的監聽資料合謀操作政治鬥爭，在案件中密集串證，黃、林的證言都顯示避重就輕、迴護主子，黃樂得為馬操作、圍事，馬也順勢推給秘書，「韓國有『閨蜜門』，而此案就是台灣版的『特偵門、秘書門』」。