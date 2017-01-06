馬公家族5人疑似燒炭自殺 4獲救1身亡
2017-01-06 23:44
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市三多路今晚驚傳2家5人疑似燒炭自殺，經鄰居報警，消防局趕抵現場，赫然發現屋中5名女性全部陷入昏迷，緊急送往三總澎湖分院、衛福部澎湖醫院搶救，目前確定19歲陳鈺芹死亡，另4人仍在搶救中，自殺原因則有待追查。
警方調查指出，經營鐵工廠的蔡姓男子，娶了陳姓員工的妹妹，2家人都住在陳姓員工的2層樓透天厝，今日晚間8時32分蔡結束工作返家，發現家中門窗緊閉反鎖，心覺有異，立即請陳姓女鄰居協助報案，指稱有人昏迷，澎湖縣政府消防局據報後，出動9車25人到場搶救。
消防局馬公第一大隊副大隊長陳正宜表示，救護人員進入現場，在2樓樓梯間發現3名女子倒臥，已無呼吸心跳，立即送往醫院急救，另2名女子則由家屬抱出送醫，在樓梯間、浴室及房間等地，都發現大量炭燒痕跡，送醫名單分別為三總澎湖分院蔡陳Ｘ月〈54歲、屋主妹妹〉、王Ｘ匏〈55歲、屋主太太〉、陳鈺芹〈18歲、屋主女兒〉，送往衛福部澎湖醫院則是蔡Ｘ蓉〈25歲、妹妹女兒〉、陳Ｘ涵〈23歲、屋主女兒〉。
經過搶救後，4人恢復心跳，送往加護病房，尚無法製作筆錄，陳鈺芹則確定死亡，警方已派鑑識人員封鎖現場進行查證，釐清燒炭自殺的原因；根據鄰居及親友表示，兩家家境小康，生活情況也相當單純，5女都沒有工作，近日也未聽聞有任何問題，不解為何會集體燒炭自殺？現場也未留下遺書，諸多疑點可能必須等到生還者清醒才能釐清，警方也深入調查中。
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