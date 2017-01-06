GG！男子機車電瓶槽藏毒 被懂車警察識破

39歲吳姓男子異想天開地將吸食器和安毒藏機車電瓶槽內。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-06 23:04

［記者陳恩惠／台北報導］有詐欺前科的39歲吳姓男子，下午騎車行經北市環河南路時，遇上台北市保安大隊警網路檢點，由於吳男一見警方，竟不由自主地全身發抖，還不斷冒冷汗，引起警方懷疑，於是請他停妥車，出示褲子口袋內的物品時，雙手更是抖得厲害，果然，發現機車腳踏墊鬆動，赫然發現底下電瓶槽竟藏有1小包毒品和吸食器，當場逮個正著，訊後依毒品罪送辦。

保大第一中隊小隊長吳嘉葳、施性旭及警員吳忠霖、蔡孟勳，元旦當天下午2時，在北市環河南路三段289號前設路檢點，察覺吳姓機車騎士行跡可疑，攔下盤查，勸戒他主動交出「違禁物品」，吳男矢口否認，但見到警方要看他的機車時，卻又想阻撓，反常行為更引起注意。

保大說，4警中，蔡員不僅對機車修護相當有興趣，也能自行簡易保養，眼尖的他驚見，吳嫌的機車腳踏墊下方的電瓶槽似乎有鬆動的縫隙，低頭察看，赫然發現踏墊下方電瓶槽的蓋子竟反常的沒用螺絲或卡榫固定，那塊踏墊隨便一摳，竟然就打開了！

保大說，蔡員打開電瓶槽上方的蓋子後，立刻看到1支有毒品殘渣的玻璃球吸食器，仔細翻動又找到1小包廣告面紙，裡面竟藏著0.35公克安非他命毒品。

吳嫌見狀，仍不死心地持續打悲情牌，要求員警放他一條生路，還謊稱自己想要戒毒，這些毒品和吸食器是要拿去丟掉云云，當員警質疑：「既然要丟為何還藏得如此隱密？」讓吳男只能啞口無言，訊後依毒品罪送辦。

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