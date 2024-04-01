原定今就醫 台南官田31歲女警昨晚被發現輕生亡

麻豆分局傳出官田女警持警槍自殺。（記者楊金城攝）

2024/04/01 09:59

〔記者楊金城／台南報導〕警界傳憾事，台南麻豆警分局官田分駐所31歲梁姓女警，昨晚（31日）11點50分被發現在官田區運動公園持警槍輕生，車內和所內備勤室未留有遺書。

未婚的梁員，近期服勤時曾表示身體不適欲請假休息，所長郭俊億均有主動關懷並調整勤務讓梁員安心休養，原定今天（1日）要看門診就醫，惟最後仍發生此憾事，同仁均感不捨。

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分局調查，梁員昨天原排定補休，昨晚8點許向副所長表示欲銷假上班，並在昨晚8點半返所領用械彈及無線電、簽出擔服備勤，駕駛個人車輛外出。

到了昨晚10點交接班時，官田所未發現梁員行蹤，副所長察覺異狀立即向分局通報並動員所內同仁尋找，分局長章振國指示調閱行車軌跡及手機最後發話位置。經動員協尋，昨晚11點50分在官田區運動公園發現梁員車輛，人已在駕駛座內輕生，手機為關機。

梁員是台南人，特考班畢業後分發台南服務，曾在永康分局服務，後調至麻豆分局，前年考上警大研究所，表現不錯。

麻豆分局將盡速釐清梁員自戕動機及原因，全力協助家屬善後，也將向員警加強宣導心理諮商及醫療訊息，並鼓勵從事身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，以降低身心壓力。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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