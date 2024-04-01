大甲媽去年遶境彰化創紀錄未打架 彰警「秘密部隊」重出江湖

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，制伏帶頭的滋事份子。 （記者湯世名攝）

2024/04/01 10:20

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖去年遶境彰化縣創下有史以來首度未發生暴力衝突的紀錄，縣警局首次成軍的機動應變隊居首功，今年大甲媽預計4月6日抵達彰化市，機動應變隊重出江湖，將由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明，率44名身懷絕技的教官打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動和平圓滿。

為因應今年大甲媽4月5日起駕，6日進入彰化市，易發生衝突地點有彰化市民生地下道、永樂街天后宮、員林與北斗等處，機動應變隊今天實施演練，包括列陣隊形 、前進隊形與警戒逮捕隊形。

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演練開始由員警扮演的「信眾」模擬兩派不同人馬搶轎叫囂與衝突，現場殺聲震天，衝突一觸即發，機動應變隊立即變陣將雙方隔開，並對帶頭滋事者展開逮捕，防止衝突擴大。現場還出動空拍機從高空監控，搭配遶境音樂，緊張逼真，最後順利完成演練。

林世明指出，機動應變隊去年首度成軍，今年由局長陳明君指示再次組成，由縣警局常訓技術教官、助教及特殊任務警力（霹靂小組）聯合編組共有44 人，所有成員本身除皆具備柔、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等，足以應付隨時發生的暴力事件，將滋事分子繩之以法。

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，隊員迅速逮捕滋事份子將衝突減到最低。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，兩派人馬為搶轎發生打架。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」由44名身懷絕技的幹部組成，由訓練科長林世明（左1）領軍。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」遇有突發狀況，立即變陣因應。（記者湯世名攝）

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