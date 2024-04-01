為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大甲媽去年遶境彰化創紀錄未打架 彰警「秘密部隊」重出江湖

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，制伏帶頭的滋事份子。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，制伏帶頭的滋事份子。 （記者湯世名攝）

2024/04/01 10:20

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖去年遶境彰化縣創下有史以來首度未發生暴力衝突的紀錄，縣警局首次成軍的機動應變隊居首功，今年大甲媽預計4月6日抵達彰化市，機動應變隊重出江湖，將由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明，率44名身懷絕技的教官打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動和平圓滿。

為因應今年大甲媽4月5日起駕，6日進入彰化市，易發生衝突地點有彰化市民生地下道、永樂街天后宮、員林與北斗等處，機動應變隊今天實施演練，包括列陣隊形 、前進隊形與警戒逮捕隊形。

演練開始由員警扮演的「信眾」模擬兩派不同人馬搶轎叫囂與衝突，現場殺聲震天，衝突一觸即發，機動應變隊立即變陣將雙方隔開，並對帶頭滋事者展開逮捕，防止衝突擴大。現場還出動空拍機從高空監控，搭配遶境音樂，緊張逼真，最後順利完成演練。

林世明指出，機動應變隊去年首度成軍，今年由局長陳明君指示再次組成，由縣警局常訓技術教官、助教及特殊任務警力（霹靂小組）聯合編組共有44 人，所有成員本身除皆具備柔、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等，足以應付隨時發生的暴力事件，將滋事分子繩之以法。

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，隊員迅速逮捕滋事份子將衝突減到最低。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，隊員迅速逮捕滋事份子將衝突減到最低。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，兩派人馬為搶轎發生打架。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，兩派人馬為搶轎發生打架。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」由44名身懷絕技的幹部組成，由訓練科長林世明（左1）領軍。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」由44名身懷絕技的幹部組成，由訓練科長林世明（左1）領軍。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」遇有突發狀況，立即變陣因應。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」遇有突發狀況，立即變陣因應。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大甲媽遶境！確保民生地下道「零暴力」戰果 彰警4/1演練
2024/03/31 00:21

大甲媽遶境！確保民生地下道「零暴力」戰果 彰警4/1演練
大甲媽4/5起駕遶境 交管及停車場訊息看這裡
2024/03/28 11:35

大甲媽4/5起駕遶境 交管及停車場訊息看這裡
大甲媽遶境、彰化零暴力 縣警局長張國雄送「機動應變隊」大西瓜
2023/05/10 15:45

大甲媽遶境、彰化零暴力 縣警局長張國雄送「機動應變隊」大西瓜
大甲媽遶境彰警「秘密部隊」曝光 唯一警花成亮點
2023/04/17 10:25

大甲媽遶境彰警「秘密部隊」曝光 唯一警花成亮點
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播