大甲媽遶境彰警「秘密部隊」曝光 唯一警花成亮點

彰化縣警局「機動應變隊」今天首度曝光，將在大甲媽遶境時打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動和平圓滿。 （記者湯世名攝）

2023/04/17 10:25

〔記者湯世名／彰化報導〕零暴力！大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，預計22日行經搶轎打架惡名昭彰的彰化市民生地下道，彰化縣警局的「秘密部隊」也首度曝光，警方今年首度集結各分局柔道、跆拳道高手共44人，組成「機動應變隊」，由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明領軍，44人都具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理能力，其中唯一1名警花李靖宣還是柔道3段高手，將打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動和平圓滿。

大甲媽祖遶境進香活動將於21日至30日舉行，預計21日深夜由大甲鎮瀾宮起駕，22日下午自省道台一線經大度橋進入彰化縣境，警方已針對易發生衝突地點彰化市民生地下道、永樂街天后宮等處所，部署優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空。

請繼續往下閱讀...

有鑑於大甲媽遶境每年都爆發肢體衝突，去年甚至造成4名員警受傷，彰化縣警局長張國雄指示訓練科、保安科召集相關單位研議各項安全維護及交通疏導措施，籌組結合所屬特殊任務警力20名（霹靂隊）、技術教官24名（教官隊），合計44人組成「機動應變隊」，針對易衝突區域加強安維部署。

「機動應變隊」今天實施大甲媽遶境維安演練，也讓這支秘密部隊首度曝光，演練過程中還特地出動鑾轎，由警員扮演的「陣頭」模擬搶轎衝突，警花李靖宣以柔道3段架式率先制服率眾滋事帶頭者，全副武裝的機動應變隊成員瞬間從四面八方湧入，快速逮捕滋事分子，化解暴力衝突。

縣警局長張國雄指出，機動應變隊由訓練科長林世明領軍，柔道7段的林世明曾是區運柔道連霸冠軍，還在泛太平洋柔道錦標賽勇奪亞軍、世界盃柔道錦標賽中勇奪第5名，打敗過漢城奧運柔道冠軍李璟根。這支44人組成的「秘密部隊」，個個也都是柔道、跆拳道高手，具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，全員訓練有素，兩者組合而成的精銳隊伍，投入本次勤務重點打擊尋釁滋事分子，將能更有效的遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動平和圓滿。

張國雄表示，今年大甲媽遶境活動「暴力零容忍」，絕不讓暴力衝突衍生治安事故，影響信眾安全，如有不法分子欲藉機滋事，警方絕對依法當場逮捕，嚴懲究辦。

彰化縣警局「機動應變隊」唯一警花李靖宣柔道3段，身懷絕技。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」今天演練大甲媽遶境搶轎衝突，制服暴力份子。（記者湯世名攝）

彰化縣警局「機動應變隊」由柔道7段的訓練科長林世明領軍，他還曾是柔道國手參加過世界柔道錦標賽獲獎。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法