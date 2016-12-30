出獄第一天性侵人妻 刺青成鐵證

2016-12-30 12:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕41歲黃姓男子因竊盜案入獄，今年10月19日出獄後，當晚到獄友桃園市龜山區住處拜訪，他竟趁獄友不在家，要脅獄友前妻替他刷背進而性侵，他左上臂、前胸有刺青，人妻在網路找到照片報警逮人，桃園地檢署檢察官偵結依強制性交罪嫌起訴。

被害女子說，她根本不認識黃男，那天晚上10點多他突然來訪，說與她的前夫是獄友，出獄第一天想來敘舊，在社區大廳聊天後，他便要求到屋內等候，隔天凌晨黃男突然對她毛手毛腳，借用浴室要脅她幫忙刷背，她擔心就讀小二的孩子有危險，只好屈就幫忙，卻遭黃男性侵、強逼口交。

黃男事後不斷傳訊女子，女回：「我根本不認識你，也是硬來強姦我，無論我怎麼抗拒拜託求你不要這樣強迫我。」女子被性侵時發現黃男左上臂、胸口有刺青，循線在網路找到黃男刺青照報案逮人。