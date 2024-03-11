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桃園男摩鐵被打丟包路邊不治！嫌犯落網稱「懷疑他偷8萬元」

邱男被依殺人罪嫌移送法辦，左手還因受傷包紮，對於只為8萬元將人打死，他不發一語。（記者鄭淑婷攝）

邱男被依殺人罪嫌移送法辦，左手還因受傷包紮，對於只為8萬元將人打死，他不發一語。（記者鄭淑婷攝）

2024/03/11 10:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲陸姓男子昨（10）日在桃園市桃園區某汽車旅館，遭人打到奄奄一息，塞進後車廂丟包新北市樹林區吉祥街旁，陸男僅著內褲、躺在路邊約1小時，警方追抵後趕緊將他送醫，陸男急救後仍不治身亡，警方案發後10小時逮到涉案的32歲邱男及35歲吳女，初步調查全案只因8萬元不翼而飛釀衝突。

邱男與陸男2人是朋友，且都有毒品前科，10日凌晨0點48分相約摩鐵開毒趴、喝酒，約3個多小時後，找來傳播妹吳女入房作陪，邱男清醒發現身上帶的8萬元不翼而飛，加上陸男曾在清晨7點多自行駕車外出，邱男因此懷疑陸男偷竊，憤持刀子、棍棒等毆打陸男，其中，陸男頭部遭到重擊，10點多邱男將奄奄一息的陸男塞進後車廂，並搭載吳女一同離開，旅館人員進房清掃，發現浴室、毛巾沾有大量血跡，趕緊向轄區警方報案。

警方調閱監視器以車追人，一路從八德追至新北市樹林，邱男發現已東窗事發，逃到新北市樹林區山佳火車站附近吉祥街，因該路段狹窄且不熟路況而墜落山溝，邱男與吳女下車徒步逃逸，曾打開後車廂欲將陸男帶走，豈料，陸男早已癱軟、無力，遂直接將他丟包路旁，邱男帶著吳女徒步逃逸，期間聯繫友人接應至鶯歌火車站附近，再向親友借來賓士車後，將吳女送回桃園平鎮，警方趕抵發現陸男，他已無生命跡象，送醫急救仍不治，而警方掌握邱男及吳女逃逸路線，昨天晚上8點多分別將2人逮捕到案。

邱男今天上午被依殺人罪移送偵辦，左手因墜溝、壓制時受傷包紮，他供稱，不滿身上帶的8萬元不翼而飛，懷疑是陸男偷走的，才會發生衝突，衝突後不知怎麼處理，才會將他塞進後車廂，載著吳女一起離開，過程中發現警方追捕，闖入不熟環境而墜溝，沒有殺人犯意；吳女則堅稱不關她的事，未曾參與犯案。

警方在摩鐵房內搜出K他命，在邱男賓士車、逃逸用車輛、墜溝附近找到開山刀、空氣槍等證物，至於毆打陸男的棍棒仍在找尋中；而陸男全身上下有多處刀傷，頭部重創、骨折疑為致命傷，桃園地檢署、法醫預計下午在桃園殯儀館相驗，釐清陸男確切死因。

據悉，邱男、陸男都是在工地工作，兩人身家都頗有資產，邱男已婚、有稚子，賓士車則登記在母親名下，對於只因8萬元惹殺機，他移送時不發一語。

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邱男向親友借來賓士車逃逸，10日晚間在桃園平鎮落網。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男向親友借來賓士車逃逸，10日晚間在桃園平鎮落網。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男於10日凌晨0點48分駕駛賓士車搭載陸男進入汽車旅館。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男於10日凌晨0點48分駕駛賓士車搭載陸男進入汽車旅館。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男於10日上午10點多駕車離開汽車旅館，當時陸男已被打到奄奄一息，塞進後車廂避免被人發現。（記者鄭淑婷翻攝）

邱男於10日上午10點多駕車離開汽車旅館，當時陸男已被打到奄奄一息，塞進後車廂避免被人發現。（記者鄭淑婷翻攝）

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