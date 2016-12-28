抓姦門外聽到「妳先穿衣服」 男辯：玩視訊脫衣

2016-12-28 17:43

〔記者王定傳／新北報導〕洪姓男子懷疑廖姓妻子與王男偷情，雇用徵信社跟監，今年2月殺到王男住處門外，聽到門內男子大喊：「妳先穿衣服」，氣炸求償100萬；王辯稱只是跟網友玩「視訊脫衣」，才請網友穿衣服，新北地院法官認為這說法雖無稽，但無法證明廖女當時在屋內並嘿咻，不過兩人確有牽手、摟腰、親吻等舉動，判賠5萬。

洪、廖兩人在102年間結婚，經一番波折，今年已離婚；洪男控訴，從去年10月間起，廖女舉止怪異，把女兒丟在家裡，出門不知去向，12月間，他查看她電子信箱，竟驚見廖女赤裸上身與不明男子躺在床上拍照，質問時，她不理會，當日就拋家棄子出走。

今年2月間，他聽聞廖女與男子牽手逛街，甚至與男子返回住處，他隨後趕到並報警，男子情急下喊說「妳先穿衣服」，事後確認小王就是王男。

廖女反控，洪男外遇還偷拍女生裙底，哭求原諒，甚至破解她電子郵件，盜取照片，去年12月，她要求離婚，洪威脅自殺，還把她趕出門，捏造她離家棄子，至於王男只是同事，不是照片中的男子，且她2月間根本沒進王家屋內。

王男也說，他原本與廖女在超商談公事，廖女打算傳輸檔案時，因他手機沒電，才回家充電，但廖女只在大廳，沒有進屋，隨後就離開。

法官認為並無證據顯示廖女有進屋，王男的視訊說法雖無稽，但也無法證明兩人有嘿咻，至於照片因取得方式不明，也不能證明什麼，但兩人確有親暱動作，判賠5萬。