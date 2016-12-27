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兒子3度酒駕 前立委張清芳：告誡不可再犯

2016-12-27  19:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕前立委張清芳兒子張定瑋今天凌晨涉嫌酒駕被查獲，據警方調查，35歲的張定瑋8月7日酒駕剛被吊銷駕照，今天凌晨2點許再被查獲在板橋酒駕，警方查出，這已是張定瑋第3度酒駕，他的前立委父親張清芳得知愛子再酒駕，表示出乎意料，認為最近兒子都會找他或友人代駕，已告誡他絕不可再犯。

警方調查，張定瑋今天凌晨被查獲酒駕，他一度拒測，因他8月7日才被查獲酒駕，被吊扣駕照一年，依法不得再拒測，他才半推半就吹氣，但吹氣不足6秒，員警要他吹足，酒測數值高達每公升0.67毫克，張定瑋隨即被上銬戴上警車。

警方刑事紀錄中，張定瑋分別在93年8月、今年8月及今清晨，3度涉及公共危險酒駕。

張清芳說，他目前作息正常，很早入睡，直到今上班時，接到電話詢問兒子酒駕，幾乎快暈倒，已告誡他以後絕不可再犯，因為兒子最近喝酒都會由他或友人代駕，對於他再度酒駕很出乎意料。

張清芳說，兒子26日晚間應是與一間外資執行長應酬，討論業務合作事宜，而懸掛在他車上的立法院通行證是去年申請，過期後也沒再辦理，而愛子座車，當時以二手車購入，目前車價剩不到100萬，不是外界所說的市價700多萬。

張清芳說，兒子目前擔任境外基金公司的理專，他開設的綠能公司借重兒子外語及財務專長，擔任營運長拓展海外業務。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋（右）今天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著。（記者吳仁捷翻攝）

    民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋（右）今天凌晨在新北市板橋酒駕，連人帶車在路上睡著。（記者吳仁捷翻攝）

  • 民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋，今天凌晨在新北市板橋涉嫌酒駕，連人帶車在路上睡著，海山警分局員警以警車、石塊阻擋排入D檔的賓士名車。（記者吳仁捷翻攝）

    民進黨籍前立委張清芳兒子張定瑋，今天凌晨在新北市板橋涉嫌酒駕，連人帶車在路上睡著，海山警分局員警以警車、石塊阻擋排入D檔的賓士名車。（記者吳仁捷翻攝）

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