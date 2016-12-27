騙人妻「10下就好！」 假道士性侵判5年

2016-12-27 11:51

〔記者項程鎮／台北報導〕楊姓男子在網路認識女子阿美（化名），得知阿美和先生感情不佳且簽六合彩常摃龜，利用阿美深信宗教法術，誘騙阿美上摩鐵、幫她「作法改運」，藉口「一定要有性愛，10下就好！」嘿咻得逞，後來重施故技2次，最高法院依強制性交等罪，重判楊男5年確定。

判決指出，楊男去年5月在臉書六合彩研究社認識阿美，以幫阿美作法改運為由，找阿美上摩鐵，楊男先假裝可與鬼魂對話，騙阿美不和他嘿咻，「2天後會有車關，必須解運」，「一定要有性愛，10下就好！」性侵得逞，一週後，楊男改口先前嘿咻「沒畫硃砂」，等於白做，要求再來一次又得逞。

後來楊男告訴阿美，她的老公可能外遇，讓阿美心生報復，同意與楊男嘿咻2次，還讓楊男拍攝性愛影片及照片，阿美的先生發現她和楊男有曖昧，阿美想分手，楊男恐嚇要散佈性愛影片，逼阿美再度上摩鐵，嘿咻和強制猥褻各一次，阿美不堪其擾，報警處理。

台中高分院痛批楊男利用阿美對民俗信仰深信不移的心理，誘騙阿美嘿咻，再恐嚇要公開性交影片，逼阿美就範，讓他一逞獸慾，惡性重大，因此重判5年徒刑，上訴後被最高法院駁回。