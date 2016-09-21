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特偵組明年將解散 郭文東：辦案到最後一分一秒

2016-09-21  15:19

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查通過「法院組織法刪除第63條之1草案」，此意味明年1月1日將廢除特偵組；對此，特偵組主任郭文東今表示，對於特偵組存或廢不表示意見，一直以來都維持初衷，沒有改變。至於特偵組偵辦中的中信案等矚目案件將何去何從？郭文東說，「會辦到被解散的最後一分一秒，絕不鬆懈」。

郭文東今天下午表示，不對特偵組存廢議題表示意見，「我們辦我們的案子，沒時間想那麼多。」至於特偵組偵辦中的中信案等諸多案件，未來會如何發展？郭文東說：「中信案正緊鑼密鼓地辦，之後若有未了的事情，看有哪些單位要接，我們都歡迎。」

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」，法務部長邱太三表示支持，並敘述未來廢除特偵組後的配套措施，強調應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案，也能在高檢署檢察長或檢察總長的指定下，讓檢察署跨區辦案。

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  • 特偵組主任郭文東今表示，對於特偵組存或廢不表示意見，一直以來都維持初衷，沒有改變。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    特偵組主任郭文東今表示，對於特偵組存或廢不表示意見，一直以來都維持初衷，沒有改變。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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