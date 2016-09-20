帶女網友回家嘿咻 半途被推遭控「強姦」
2016-09-20 14:10
［記者鄭淑婷／桃園報導］38歲何姓男子在「愛情公寓」網站，結識綽號「小真」的女網友，今年4月間將她帶回桃園市八德區住處，聊天後發生性行為，女網友離去後突傳訊指控何男強姦，不過，女網友衣服未破、身體無傷，離開時與何男互動自然，前後態度驟變，桃園地檢署檢察官指出，女網友指證有諸多瑕疵，無積極證據證明何男性侵，偵結予以不起訴處分。
何男反駁曾對女網友硬來，他指出，女網友從事藝人經紀工作，約她逛街後將她帶回住處，吃飯聊天後很自然地發生性行為，他將女網友抱上床脫下衣褲，過程中女網友都沒有拒絕，做到半途突然把他推開稱：「不要！我們發展太快。」隨即說想要回家，他便騎車載她到火車站。
何男指出，事後她突然傳簡訊罵他「你去死吧你！想強姦！我會把你的行為公開，等著瞧吧」，何男回稱「小真怎麼了」、「昨天妳還好好的」、「我喜歡小真，只是妳態度怪怪的」，女網友還曾Line他要找白道、黑道，甚至半夜打電話約他見面，他嚇都嚇死了。
女網友除了單一指控外，沒有提出其他證據，檢方指出，女子描述何男住家地處偏僻，但現況卻是住宅密集區，調閱監視器顯示，女子離開時與何男互動自然，蒐證照面衣服沒有破損、身體無外傷，難以證明她有所抵抗，傳簡訊前後態度驟變，都是女子主動聯繫何男，與一般性侵受害者避之唯恐不及的態度迥異，沒有其他積極證據可證何男性侵，偵結予以不起訴處分。
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