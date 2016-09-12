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912「百萬觀光產業自救大遊行」今下午舉行 交管疏導措施要注意

遊行路線及交通管制區域圖。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-12  08:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕由觀光旅行業者申辦的「912百萬觀光產業自救大遊行」，將於今日下午2時，在台北市杭州北路、凱達格蘭大道及中正紀念堂周邊道路舉行，預定至下午5時結束。

台北市警察局交通疏導管制、遊行路段包括：

一、集會地點：

（一）12日12時起，杭州北路（北平東路【不含】至忠孝東路【不含】） 管制全線道路及八德路（金山北路【不含】至忠孝東路【不含】）管制北側2線車道。

（二）12日0時至24時，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）雙向道路全線管制，禁止車輛通行。

二、遊行路線：

杭州北路、忠孝東路口→（直行）忠孝東路東往西外側2線車道→（左轉）林森南路北往南全線車道→（右轉）仁愛路中間快車道（含公車專用道）→景福門→凱達格蘭大道（台北賓館前）。

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