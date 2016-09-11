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性侵女看護辯酒後亂性 檢方聲押謝姓雇主

2016-09-11  14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今天清晨2時許落網，台中市太平警方偵訊後以性侵害罪嫌移送台中地檢署，檢方開庭4小時後聲請羈押，理由是「有反覆犯罪嫌疑與逃亡之虞」，好酒的謝嫌把罪孽全推給酒精，他承認性侵害、猥褻看護工，卻又辯稱是酒後亂性，已經忘記細節與次數，台中地院正裁定中。

警方在前天（9日）傍晚，到謝姓雇主住處帶離印尼看護工，警方抵達之前，謝嫌就聞訊逃亡，他落網後說，他聽聞看護已經報警，「我不知道該怎麼辦？」，又不想坐牢，遂趕緊逃逸躲藏，他身上的錢帶得不多，想投靠朋友未果，只好到處流浪躲藏，晚上就露宿公園街頭，警方透過家人聯繫他，他一度把手機關機，讓警方無法透過手機基地台鎖定位置。

檢察官昨天晚間開傳票給太平警方拘人，今天清晨2時許，他獨自走在大里區東昇路旁的大里溪畔，想找棲身之處，被警方鎖定位置逮捕，被捕時很落魄，神情顯得失魂落寞，坦承性侵害看護。

謝嫌好飲酒，喝酒後趁著醉意毛手毛腳、性侵害，被女看護與仲介公司的翻譯稱之為「酒鬼」，印尼看護工曾多次向謝嫌的家人反映，卻都置之不理，家人還替謝嫌辯解，認為謝嫌只是酒後使然，看護工曾向翻譯哭訴，為什麼謝嫌的家人，能以好飲酒、愛喝酒，來合理化或搪塞謝嫌的惡行？

謝嫌落網之後，說法與家人維護他的辯詞相似，都把罪過推給酒精，他辯稱酒後亂性，細節等都已經忘記，台中地檢署檢察官認為以兩大理由聲請羈押，包括有反覆犯罪嫌疑、有逃亡之虞，台中地院裁定中。

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  • 性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今天清晨2時許落網，台中市太平警方偵訊後以性侵害罪嫌移送台中地檢署，檢方開庭4小時後聲請羈押。（記者何宗翰翻攝）

    性侵害印尼看護工的58歲謝姓雇主，逃亡1天1夜之後，今天清晨2時許落網，台中市太平警方偵訊後以性侵害罪嫌移送台中地檢署，檢方開庭4小時後聲請羈押。（記者何宗翰翻攝）

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