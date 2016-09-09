| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

91歲老榮民家被法拍 好心鄰居買下免費供住

2016-09-09  11:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區91歲的張姓老榮民，因女兒染毒入獄，並以老翁的房子貸款遭拍賣，好心的老鄰居，不忍老翁流落街頭無家可歸，籌資600多萬元將房子拍下來，免費供張老安享晚年。

鳳山分局成功派出所員警呂緯濬日前接獲疑似詐騙通報，鳳山區凱基銀稱一位老翁欲將戶頭內所有存款提領，意外發現這起溫馨故事，人間處處有溫情，台灣果然最美的風景就是人情。

警方說，張老聲音宏亮但口齒不清與行員爭執不休，老翁濃厚的鄉音外加重聽因此溝通不良，行員覺得老翁有遭詐騙的可能，便通報員警前來確認。

經員警以紙筆溝通，老翁表示前往凱基銀行希望能提領200多萬元存款，急著用來買回遭拍賣的房子，為了進一步了解原委，呂員步行護送其返家並確認有無詐騙情事。

經調查，老翁的房子遭其因毒品案入獄服刑的女兒，拿去貸款不幸遭拍賣，同巷內多年老鄰居見老翁年邁，孩子又入監不在身旁照料，籌了600多萬元將這棟三樓老透天厝買下無償給老翁居住安享天年，其存款作為其養老用。

老翁認為房子要在自己名下才安心，一度堅持要花錢買回房子，經員警做雙方中間橋梁，老翁始接受鄰居善心，呂員臨走前老翁四指併攏向員警敬禮，員警不回禮便不放下，表達對員警最高敬意。

廣告
  • 員警護送91歲的張姓老榮民返家。（記者蔡清華翻攝）

    員警護送91歲的張姓老榮民返家。（記者蔡清華翻攝）

  • 老榮民行動遲緩仍堅持步行返家。（記者蔡清華翻攝）

    老榮民行動遲緩仍堅持步行返家。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法拍 老榮民 詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：91歲老榮民家被法拍 好心鄰居買下免費供住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.