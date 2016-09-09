91歲老榮民家被法拍 好心鄰居買下免費供住
2016-09-09 11:17
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區91歲的張姓老榮民，因女兒染毒入獄，並以老翁的房子貸款遭拍賣，好心的老鄰居，不忍老翁流落街頭無家可歸，籌資600多萬元將房子拍下來，免費供張老安享晚年。
鳳山分局成功派出所員警呂緯濬日前接獲疑似詐騙通報，鳳山區凱基銀稱一位老翁欲將戶頭內所有存款提領，意外發現這起溫馨故事，人間處處有溫情，台灣果然最美的風景就是人情。
警方說，張老聲音宏亮但口齒不清與行員爭執不休，老翁濃厚的鄉音外加重聽因此溝通不良，行員覺得老翁有遭詐騙的可能，便通報員警前來確認。
經員警以紙筆溝通，老翁表示前往凱基銀行希望能提領200多萬元存款，急著用來買回遭拍賣的房子，為了進一步了解原委，呂員步行護送其返家並確認有無詐騙情事。
經調查，老翁的房子遭其因毒品案入獄服刑的女兒，拿去貸款不幸遭拍賣，同巷內多年老鄰居見老翁年邁，孩子又入監不在身旁照料，籌了600多萬元將這棟三樓老透天厝買下無償給老翁居住安享天年，其存款作為其養老用。
老翁認為房子要在自己名下才安心，一度堅持要花錢買回房子，經員警做雙方中間橋梁，老翁始接受鄰居善心，呂員臨走前老翁四指併攏向員警敬禮，員警不回禮便不放下，表達對員警最高敬意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 泰勒絲和平分手洛基 找姊妹淘狂歡求安慰
- 星雲法師開示頓悟？ 柯P：他不是財務專家
- 《上班女郎 騷包之變》掀蓋 一個move就拉開
- 又放閃！宋仲基奪戲王自謙：好像是我代替宋慧喬領獎
- 大湖農會總幹事 遭假處分停職
- （贈票）《愛與黑暗的故事》改編文學大師名著 坎城影展肯定
- 新園里民在場緊盯 台東縣議會今不審畜牲條例修正案
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 〈台股青紅燈〉群聯的高招
- 陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功
- 《金鐘入圍》余天搶金鐘主持人 廝殺吳宗憲
- 《任意依戀》爛尾挨轟 申敏兒眼球力挺金宇彬
- 刪退休公教三節慰問金 國庫年省8.7億
- 內心小劇場 等一個聲音
- 東縣府將帶農友北上 媒合通路
- 動力火車顏家父女同台飆歌
- 台化燃媒許可證展延 診所「插旗」籲拒發
- 遭死亡威脅 香港票王朱凱迪報警
- 09/09 各報重點新聞一覽
- 依體質吃水果 可舒緩「經前症候群」
- 來台挺《情書》吃豆花 中山美穗還有隱藏版照片
- 15灣生回家 「台日同窗會」憶兒時
- 青溪特區動工 將闢18條道路
- DC新反派「喪鐘」 確定將由「他」演出！
- 證券行情表、證券表格
- 樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲
- 身障中心慶中秋 看布袋戲吃小吃
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 馮明珠任北京故宮顧問 綠委諷：要把漏水經驗帶去嗎？
- 川普再讚普廷 比歐巴馬更像領導人
- MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 女星6個月內罹癌 「新家裝潢」恐是導火線
- 賣苦瓜良心攤 開店月餘有賺
- 《贈票》 娜塔莉自編自導自演 「故事」籌備10年
- 最狂地方媽媽！先嫁給兒子、又嫁給女兒…
- 奇美食品誤用黑心油 軍方求償判免賠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：91歲老榮民家被法拍 好心鄰居買下免費供住
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分