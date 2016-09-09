91歲老榮民家被法拍 好心鄰居買下免費供住

2016-09-09 11:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區91歲的張姓老榮民，因女兒染毒入獄，並以老翁的房子貸款遭拍賣，好心的老鄰居，不忍老翁流落街頭無家可歸，籌資600多萬元將房子拍下來，免費供張老安享晚年。

鳳山分局成功派出所員警呂緯濬日前接獲疑似詐騙通報，鳳山區凱基銀稱一位老翁欲將戶頭內所有存款提領，意外發現這起溫馨故事，人間處處有溫情，台灣果然最美的風景就是人情。

警方說，張老聲音宏亮但口齒不清與行員爭執不休，老翁濃厚的鄉音外加重聽因此溝通不良，行員覺得老翁有遭詐騙的可能，便通報員警前來確認。

經員警以紙筆溝通，老翁表示前往凱基銀行希望能提領200多萬元存款，急著用來買回遭拍賣的房子，為了進一步了解原委，呂員步行護送其返家並確認有無詐騙情事。

經調查，老翁的房子遭其因毒品案入獄服刑的女兒，拿去貸款不幸遭拍賣，同巷內多年老鄰居見老翁年邁，孩子又入監不在身旁照料，籌了600多萬元將這棟三樓老透天厝買下無償給老翁居住安享天年，其存款作為其養老用。

老翁認為房子要在自己名下才安心，一度堅持要花錢買回房子，經員警做雙方中間橋梁，老翁始接受鄰居善心，呂員臨走前老翁四指併攏向員警敬禮，員警不回禮便不放下，表達對員警最高敬意。