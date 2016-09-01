拐杖藏玄機 警拼湊手機號碼替失智翁找到家人
2016-09-01 13:00
〔記者許國楨／台中報導〕已經85歲高齡的陳姓老翁有失智症忘了回家的路，警方以人臉辨識系統查出老翁戶籍地卻連繫未果，正一籌莫展之際眼尖發現老翁手持拐杖貼有手寫文字及2組數字模糊的手機門號，經反覆拼湊撥打終於連絡上兒子，父子見面恍如隔世般涕淚縱橫。
台中市第五分局文昌所警員朱金樹、蔡明宏前天下午巡邏經過瀋陽路時，發現行動不便且有失智狀態的迷途陳姓老翁無法說出自己姓名及住處，隨即將他帶回所內查證身分並安撫情緒，經以電腦查詢相關通報協尋人口特徵皆無所獲。
員警進一步以人臉辨識系統雖比對查出老翁戶籍登記在彰化縣埔鹽鄉，惟該處已無人居住無法聯繫上家屬，由於相關資訊皆已斷線，正當一籌莫展之際，員警眼尖發現老翁手持拐杖末端貼有層層透明膠帶，原以為是修補破損之用，仔細一看才發現是貼有手寫文字「阿公患有失智症，請與我們聯絡」並有2組數字模糊的手機門號。
員警反覆拼湊揣摩撥打，最後終於連繫上家屬通知到所領回，老翁兒子表示，父親年紀已大患有失智症〈領有中度失智身心障礙手冊〉，因為工作關係家人都已熟睡不知父親竟已走失，接獲警方通知時相當震驚，還好員警細心自拐杖上的手機門號取得連繫，未讓父親繼續流浪街頭。
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