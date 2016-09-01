墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
2016-09-01 12:19
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鬼月剛過，墾丁小灣海域傳出一對母女溺水，警消到場搶救中。
據悉，警消於中午12時許接獲報案，指墾丁小灣海域有一對母女溺水，隨即出動墾丁、恆春兩地救護車前往事發地點，遇溺母女已被救上沙灘，但都呈現昏迷狀態，目前已送往旅遊醫院急救中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 他在街頭實測大喊「卡比獸」～人群的反應讓人哭笑不得
- 東京築地市場緩遷 最快明年2月才會搬
- 慢車道左側違停 嘉市忠孝路開鍘
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 曾因太胖被霸凌！劉品言公開激瘦5招
- 台客名嘴撇假面夫妻 籲所有人扮全民記者
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
- 過港河濱步道 年底前規劃整修
- 焦點評論》一堂昂貴的樂陞學分
- 野田妹婆婆不識兒媳 告解被反將一軍
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 新政府最有效率的行動是？ 郝龍斌：追殺國民黨
- 高雄再啟老屋健檢 目標88年底前公寓
- 雙子星案收賄 賴素如二審判九年
- 自由談》林全與半吊子內閣
- 仁愛泰雅民族起源地 列文化景觀保護
- 《高市4年前豪雨11災戶》國賠財損588萬 精神慰撫金駁回
- 和泰車搶攻豪華車個人租賃市場
- 大湖百年「淨孤筵」 爭列浪漫台三線計畫
- 首遇「地震蓋台」 正妹主播苦喊：我中頭彩了！
- 勞動部公布調整例假同意書草案 未規定需送地方主管機關核備
- 腕上風雲 Oris錶現極速快感
- 棒協撕毀「台灣就是台灣」布條 台中市要求改進
- 產地小跌零售價不降 鵝肉買氣差
- 王建民被放入15日傷兵名單
- NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了
- 柯震東霸氣登台 威尼斯影展一較高下
- 普生B肝檢測試劑 打進中東市場
- 台中市108號公車正式延駛南開科大
- 漏帖傷很大 吳宗憲遇周董尷尬快閃
- 封閉2個多月 「大溪觀光吊橋」4日修復重啟通行
- 媽難搞！吳亦凡被爆2年換10個經紀團隊
- 北檢傳前總稽核洪慶隆作證
- 克里斯掏槍被捕 蕾哈娜恩愛新歡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分