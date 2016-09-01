墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救

2016-09-01 12:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鬼月剛過，墾丁小灣海域傳出一對母女溺水，警消到場搶救中。

據悉，警消於中午12時許接獲報案，指墾丁小灣海域有一對母女溺水，隨即出動墾丁、恆春兩地救護車前往事發地點，遇溺母女已被救上沙灘，但都呈現昏迷狀態，目前已送往旅遊醫院急救中。