地下錢莊設局詐貸 還幫被害人證婚準備再撈一票
2016-08-27 15:40
〔記者許國楨／台中報導〕以經營地下錢莊及販毒為業的陳姓道上份子設局借錢給林姓男子，待林男無力償還強押拘禁長達一個月，期間除恐嚇挖出林男手指的痛風石，還強押被害人及其女友到戶政事務所辦理假結婚並由陳嫌擔任證婚人，準備藉此讓兩人開人頭公司互保向銀行詐貸大撈一票，行徑相當可惡，警方經蒐證將陳嫌提報治平對象拘提到案。
警方指出，綽號「海哥」的30歲陳嫌吸收涉世未深年輕人當手下組成暴力犯罪集團橫行台中海線地區，平日除販毒外也刻意設局製造債權，放款後放高利貸坑殺被害人，日前一名在貿易公司上班的林姓男子，因一時無法償還積欠銀行的8萬元車貸，求助陳嫌借款，未料竟是「請鬼拿藥單」的夢魘開始。
陳嫌先替林男清償8萬元後要求林男簽下本票，待以為遇到貴人的林男無力償還，即露出猙獰面孔，率手下強押對方到大肚區某平房拘禁長達一個月，期間除巧立名目連同本金加上利滾利，強迫被害人簽立面額都是35萬元的本票兩張外，更持美工刀割其手掌、手臂並恐嚇要挖出手指的痛風結石，極盡凌虐情事。
此外陳嫌更強押被害人及其女友到戶政事務所辦理假結婚登記並由他擔任證婚人，打算逼迫兩人開人頭公司培養信用後互保，藉此向銀行借貸大撈一票，最後還是被害人親友拿出60萬元現金始獲釋，一隻牛剝好幾層皮的行徑相當可惡。
案經台中市第二分局偵查隊接獲線報展開蒐證，發現除了林男外起碼還有4名以上遭暴力討債的被害人，本月23日見時機成熟兵分多路收網，將提報治平對象的陳嫌及黨羽共12人拘提到案並起出毒品，訊後全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財及毒品罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印尼人瑞活到145歲 唯一的願望：想死去
- MLB》王建民6勝0敗 美國球迷大吃一驚
- 三義人攜手 彩繪景點再添一處
- 砲完林志玲後 陳冠希帶女友逛嬰兒用品店
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 新北消防局示範嬰幼兒CPR 家長積極演練
- 夏威夷海洋保護區 面積擴大四倍
- 自由廣場》不要怕國語
- Celine極簡 包藏經典奢華
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- SF世界盃開幕 柯P現身打氣「贏就對了」
- 四大工業區 劃為空品淨區
- 馬朝顧問推馬爭和平獎 馬辦潑冷水︰此事不合宜
- 吳宗憲有意請辭《小明星》 望王偉忠接手栽陪女兒
- 辛巴威總統下令逮捕奧運選手？ 假的！
- 強哥節稅搶當好人 安柏怒嗆加倍償還
- 出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台
- 「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V
- 家長泣訴︰無照幼兒園虐童
- 丁文琪自認「莎控」 林宥嘉微吃醋PO文放閃
- 又有中國女星出面！ 指控被石筱磊要脅陪睡
- 歐冠》賽制重大變革 四大聯賽前4名直接進小組賽
- 日友下營掩埋場 環局駁回申請
- 教頭還要喬 棒協提3人選 中職盼制度化
- 毒舌諧星搞大女主播肚子？事務所消毒：絕無此事
- 奧運棄賽狹路相逢 莊佳容搶10 氣走謝淑薇
- 早晨6分鐘 刷出容光好氣色
- 中風前有恙拒住院 郵務士索賠敗訴
- 張立昂和豆花妹上豪華郵輪 結果是…
- 勇敢解救性奴隸 他們不自由她不罷休
- 08/27 各報重點新聞一覽
- 彩虹橋變滑水道 民眾玩水High翻天
- 劉樂妍再PO文 曝光導演「性侵始末」
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 電子嬰兒嚇不倒 西澳青少女懷孕率反增
- GIGA巨蛋核心城 享9大休閒機能
- 「親愛的，我把月亮摘下來了」中秋來遊南瀛天文館
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 跟杜特蒂一樣狂！菲警察總長呼籲 要吸毒者幹掉毒梟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：地下錢莊設局詐貸 還幫被害人證婚準備再撈一票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分