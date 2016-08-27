地下錢莊設局詐貸 還幫被害人證婚準備再撈一票

2016-08-27 15:40

〔記者許國楨／台中報導〕以經營地下錢莊及販毒為業的陳姓道上份子設局借錢給林姓男子，待林男無力償還強押拘禁長達一個月，期間除恐嚇挖出林男手指的痛風石，還強押被害人及其女友到戶政事務所辦理假結婚並由陳嫌擔任證婚人，準備藉此讓兩人開人頭公司互保向銀行詐貸大撈一票，行徑相當可惡，警方經蒐證將陳嫌提報治平對象拘提到案。

警方指出，綽號「海哥」的30歲陳嫌吸收涉世未深年輕人當手下組成暴力犯罪集團橫行台中海線地區，平日除販毒外也刻意設局製造債權，放款後放高利貸坑殺被害人，日前一名在貿易公司上班的林姓男子，因一時無法償還積欠銀行的8萬元車貸，求助陳嫌借款，未料竟是「請鬼拿藥單」的夢魘開始。

陳嫌先替林男清償8萬元後要求林男簽下本票，待以為遇到貴人的林男無力償還，即露出猙獰面孔，率手下強押對方到大肚區某平房拘禁長達一個月，期間除巧立名目連同本金加上利滾利，強迫被害人簽立面額都是35萬元的本票兩張外，更持美工刀割其手掌、手臂並恐嚇要挖出手指的痛風結石，極盡凌虐情事。

此外陳嫌更強押被害人及其女友到戶政事務所辦理假結婚登記並由他擔任證婚人，打算逼迫兩人開人頭公司培養信用後互保，藉此向銀行借貸大撈一票，最後還是被害人親友拿出60萬元現金始獲釋，一隻牛剝好幾層皮的行徑相當可惡。

案經台中市第二分局偵查隊接獲線報展開蒐證，發現除了林男外起碼還有4名以上遭暴力討債的被害人，本月23日見時機成熟兵分多路收網，將提報治平對象的陳嫌及黨羽共12人拘提到案並起出毒品，訊後全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財及毒品罪嫌送辦。