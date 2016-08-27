光天化日搶88歲老婦 毒蟲5小時內被逮

2016-08-27 13:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕有犯罪前科的34歲林姓男子因缺錢買毒，昨下午在南投市強奪1名88歲楊姓老婦皮包，得手1萬元，警方經調閱監視器畫面，當晚循線逮捕林嫌，不到5小時就火速破案，訊後今則依搶奪罪嫌移送法辦。

林嫌昨下午1點多就騎機車在南投市找尋下手目標，並在市區嘉和一路巷內，發現楊姓老婦提著皮包獨自行走，林嫌停妥機車後快步尾隨，待接近老婦時再一把抓住皮包，隨即掉頭騎上機車逃逸，得手1萬元。

警方表示，獲報後立即組成專案小組，並調閱監視器畫面追查，確認林嫌就是轄內毒品人口，且有搶奪、毒品，以及竊盜前科，之後便通報警網追捕，並在當晚6點就循線逮捕到案，惟被搶的1萬元現金僅剩下4000元。

林嫌供稱因欠債又缺錢買毒，才會隨機行搶，而昨晚也在市區大庄路附近產業道路樹叢取出老婦皮包，全案訊後今依法移送南投地檢署偵辦。

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