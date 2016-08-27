自強號行經埔心站撞到人 旅客改乘其他列車

2016-08-27 09:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵105次基隆開往高雄的自強號列車，上午7點49分，通過桃園市楊梅區埔心站的內東正線時，撞上一名從月台掉落鐵軌的旅客，警方目前正在調查旅客掉落鐵軌的原因。

105次自強號列車停在事故處配合調查，台鐵人員說，鐵路警察局正在調查事故原因，埔心車站因此改單線雙向通行，旅客已改乘1123次及107次列車。