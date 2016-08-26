北檢已密訊陳晧揚 全案最快下週偵結

台大僑生陳晧揚去年底殺死流浪貓「大橘子」，被依違反《動保法》起訴，16日首度開庭審理，因陳晧揚當庭認罪，法官裁准提高交保金至20萬元並限制出境。（記者黃耀徵攝）

2016-08-26 14:42

〔記者謝君臨／台北報導〕澳門籍台大僑生陳皓揚去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男於本月2日，又再度虐殺《動物誌》寵物餐廳認養的流浪貓「斑斑」；據悉，北檢有鑑於陳男上週二在台北地院開庭後遭民眾痛毆，連法警也被波及受傷，已於本週二在第三辦公室密訊陳晧揚，全案最快將於下週偵結。

北檢於本月18日曾傳喚《動物誌》餐廳老闆謝孟臻等3人，釐清相關案情，訊後請回，謝女歷經2小時庭訊後，面對媒體詢問陳皓揚出庭遭民眾痛毆一事，僅表示：「我們不希望生命受到傷害，對他也一樣」，不認同民眾對陳男使用暴力。

檢警調查，本月2日，《動物誌》寵物餐廳店貓「斑斑」離奇失蹤，店長謝女於4日下午向警方報案，提供門口監視器畫面，並在動保團體陪同下，指認在監視器中疑似擄走「斑斑」的男子，就是就讀台灣大學的25歲陳姓澳門僑生。

警方於本月7日約談陳嫌到案，他竟聲稱：「犯下『大橘子案』後壓力太大無處宣洩」，所以才會經由臉書鎖定「斑斑」再度犯案，冷酷供詞令警方咋舌。

陳男向警方表示，當時自己換裝前往捕獲「斑斑」，而後徒手一陣狂毆，直至斑斑失去生命跡象，他再將「斑斑」放進單車置物籃，一路騎往位於公館的自來水園區，將屍體扔入新店溪。