為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

南亞塑膠林口廠大火下午撲滅 10公里外仍可見上竄濃煙

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局通報今天下午2時25分火勢撲滅。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局通報今天下午2時25分火勢撲滅。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/07 16:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區南亞塑膠工廠大火，包括新北、桃園兩市消防局出動上百車次水庫、消防車滅火，由於廠房內堆積100噸PP塑膠粒、200噸塑膠膜等數百噸化學物質，新北消防局通報今天下午2時25分火勢撲滅，但截至今天下午3時，連遠在10公里外的板橋，仍可見大量火煙上竄，火災燃燒時間超過12小時，因火載量極大，消防單位仍在降溫排煙，民眾也反映，工廠大火火煙竄向住宅區，起火原因仍待火勢撲滅後釐清。

據了解，南亞塑膠林口廠（位於泰山）今天凌晨2時17分獲報失火，現場為5樓RC建築1樓冒出大量濃煙，無人受困，凌晨3時30分火勢控制，共佈署9條水線滅火攻擊及周界防護，燃燒塑膠成品及原料，今天下午2時25分通報火勢熄滅，燃燒面積達2857平方公尺。

消防單位查訪關係人及現場了解，發現起火現場為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫（儲存PP原料、聚丙烯原料、聚乙烯及紙箱），其中儲放100公噸PP塑膠粒原料及200公噸成品膜。

由於起火處為山區，水源缺乏，消防局派遣2個大隊35個分隊，3部消防機器人，20部水庫車、4部排煙車、4部化學車、1部空拍機，桃園市消防局也支援2車、6人，累計出動123車次425餘名消防、義消搶救，目前仍在降溫排煙。

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局雖已通報撲滅，但至下午三點仍可見大量火煙上竄。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局雖已通報撲滅，但至下午三點仍可見大量火煙上竄。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠林口廠大火，雖已通報撲滅，但仍有大量消防水庫車出水降溫。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠林口廠大火，雖已通報撲滅，但仍有大量消防水庫車出水降溫。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南亞林口廠失火 相關損失待評估
2024/04/07 10:21

南亞林口廠失火 相關損失待評估
南亞塑膠林口二廠大火 桃市龜山、桃園區空品警戒
2024/04/07 12:15

南亞塑膠林口二廠大火 桃市龜山、桃園區空品警戒

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
濃煙沖天！南亞塑膠林口廠大火 新北、桃園6區慎防空污
2024/04/07 12:01

濃煙沖天！南亞塑膠林口廠大火 新北、桃園6區慎防空污
南亞林口廠燒出大麻煩 產險業：火險4月底到期續保議價難
2024/04/07 14:22

南亞林口廠燒出大麻煩 產險業：火險4月底到期續保議價難

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
健康網》南亞林口廠大火恐釀空汙 衛福部建議減暴露
2024/04/07 14:44

健康網》南亞林口廠大火恐釀空汙 衛福部建議減暴露
南亞塑膠林口廠凌晨失火 下風處防空污、異味
2024/04/07 07:20

南亞塑膠林口廠凌晨失火 下風處防空污、異味
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播