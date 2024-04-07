南亞塑膠林口廠大火下午撲滅 10公里外仍可見上竄濃煙

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局通報今天下午2時25分火勢撲滅。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/07 16:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區南亞塑膠工廠大火，包括新北、桃園兩市消防局出動上百車次水庫、消防車滅火，由於廠房內堆積100噸PP塑膠粒、200噸塑膠膜等數百噸化學物質，新北消防局通報今天下午2時25分火勢撲滅，但截至今天下午3時，連遠在10公里外的板橋，仍可見大量火煙上竄，火災燃燒時間超過12小時，因火載量極大，消防單位仍在降溫排煙，民眾也反映，工廠大火火煙竄向住宅區，起火原因仍待火勢撲滅後釐清。

據了解，南亞塑膠林口廠（位於泰山）今天凌晨2時17分獲報失火，現場為5樓RC建築1樓冒出大量濃煙，無人受困，凌晨3時30分火勢控制，共佈署9條水線滅火攻擊及周界防護，燃燒塑膠成品及原料，今天下午2時25分通報火勢熄滅，燃燒面積達2857平方公尺。

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消防單位查訪關係人及現場了解，發現起火現場為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫（儲存PP原料、聚丙烯原料、聚乙烯及紙箱），其中儲放100公噸PP塑膠粒原料及200公噸成品膜。

由於起火處為山區，水源缺乏，消防局派遣2個大隊35個分隊，3部消防機器人，20部水庫車、4部排煙車、4部化學車、1部空拍機，桃園市消防局也支援2車、6人，累計出動123車次425餘名消防、義消搶救，目前仍在降溫排煙。

南亞塑膠林口廠（泰山區）大火，新北市消防局雖已通報撲滅，但至下午三點仍可見大量火煙上竄。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠林口廠大火，雖已通報撲滅，但仍有大量消防水庫車出水降溫。（記者吳仁捷翻攝）

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