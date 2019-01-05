朱立倫拋全民調 想將吳敦義一軍

2019-01-05

挾民調優勢搶佔有利制高點

記者施曉光／特稿

二○一六年吃下慘輸三百多萬票敗仗，打算明年再戰總統大選的前國民黨主席朱立倫，去年還在「猶抱琵琶半遮面」階段，就一再以依歸「民意」暗示，昨日他正式向黨中央隔空叫陣全民調。在黨內初選登記甚至連協調階段都還未開始前就有此舉動，目的無非想挾民調優勢「將軍」對手，搶佔有利的制高點，迫使現任黨魁吳敦義知難而退。

畢竟朱立倫目前民調數據大幅領先劣勢的吳敦義，初選若採全民調一決高下，會是勝算最大且又「安全」的遊戲規則。

對朱陣營而言，對手前年五月當選黨魁，剛操過一次黨內選舉的兵，當時新進黨員人數不少，其中不少是挺吳陣營號召入黨的黨員，加上吳敦義向來擅長陸軍作戰，地方組織系統綿密，如果採行既有黨內初選規定，民調、黨員投票各佔七成與三成比例，一旦未來民調部分無法掌握絕對優勢，不無可能因為黨員投票跌跤。

但黨內有人認為，無論採取全民調或既有初選規定，應對結果影響不大，假設雙方民調結果六、四比，落後一方除非拿下七成五以上的黨員票數，否則還是難以回天；而且一般認為朱、吳的黨員票數差距應不致如此之大。

推翻「朱主席」所訂總統初選辦法

不過，朱立倫今日主張「全民調」初選，渾然忘了三年前的「朱主席」所訂定的總統初選辦法，就是採用民調、黨員投票七、三比的遊戲規則，無怪乎黨內有人質疑三年前的朱立倫為何沒有想到全民調？當時「朱主席」主持的立委初選就是全民調，為何總統初選辦法卻不是？這些都難免成為被質疑的話柄，也是朱立倫必須克服，並提出足以服眾的論述。

面對朱立倫發動的「全民調」攻勢，挺吳陣營則以黨員如果不能決定自己的總統人選，又何須履行繳納黨費義務為由，堅持尊重黨員投票權利，並主張如果大家認為黨員投票行政成本太高，可以變通採取黨員民調、一般民調三、七比的方式處理。

有吳敦義在黨務系統之外的幕僚參軍，以全民調容易被綠營滲透為由，鼓吹參考美國共和、民主兩黨總統提名在各州初選的作法，由各直轄市、縣市地方黨部分別辦理初選，最後再依獲得黨員票數的比例多寡決定勝負；甚至還有挺吳學界人士直接訴求應由掌握黨機器與立委提名的黨魁披掛上陣。

藍軍二○二○總統大位「入場券」之爭，朱、吳大戰才剛揭開序幕。

吳敦義（記者謝武雄攝）

朱立倫（記者劉信德攝）

國民黨歷任民選總統提名方式

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