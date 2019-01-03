台灣關係法40週年 葛萊儀︰強化台灣防衛與經濟

2019-01-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣關係法」（ＴＲＡ）邁入四十週年。葛萊儀等美國學者認為，基於共享利益，美台關係將積極發展。且此時是難得的「機會之窗」，建議把握時機強化台灣防衛和經濟，進而捍衛人民的生活方式。

美國國際與戰略研究中心（ＣＳＩＳ）亞洲資深顧問葛萊儀回覆本報電郵訪問表示，過去四十年美台經貿關係蓬勃、人文交流擴大、政府間互動與安全合作也持續加強。她認為促成這些發展的關鍵，在於台灣成為活躍民主政體、美台擁有共同價值觀與利益，以及中國增強的施壓。

葛萊儀說，美國對台灣的支持展現在多個方面，例如國會友台決議、軍售定期化、美台全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）發展多元合作夥伴關係等。而基於共享利益和共同關切，可期待美台關係將繼續積極發展。她也建議雙方經常溝通、分享觀點，並尋求創新方式以擴大合作。

美國國會政策研究（ＣＲＳ）亞洲安全事務退休專家Shirley Kan則在回覆訪問的郵件中分析，ＴＲＡ是美國法律，對美國政策的影響性大於三公報。ＴＲＡ中的重要元素則是「確保台灣自衛能力」，這不單是美國的義務，更是互相的。她強調現在是發展不對稱戰力的關鍵時刻，因中國正在改變現狀，不論台灣是誰執政，中國「消滅中華民國以及台灣民主生活方式」的意圖，都不會改變。

Shirley Kan認為，未來可能出現幾種情形，展現美國對台灣的支持。除了ＡＩＴ和國會議員外，其他行政官員或可在總統過境期間與之會面；美國現役軍官可更頻繁地訪問台灣、增加軍事互動；川普政府落實定期對台軍售等。

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