柯砲打中央︰離「對的標準」還很遠

2018-12-03

未來4年「建立對的社會」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，台北市長柯文哲以三千多票差距驚險連任成功，他昨在市府前廣場與謝和弦等歌手舉辦「阿北回來了」感恩簽唱會答謝柯粉。柯表示，未來四年的政治目標就是「建立對的社會」，但現在的政府離對的標準還很遠，他會秉持「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」等原則，砲打中央意味濃厚。

藍綠不同思維 應和諧共存

柯文哲指出，他過去說的「超越藍綠」不是把藍綠消滅，而是藍綠有不同思維，都能在社會中並存，就如同過去治療癌症會認為應該把癌症挖掉，但現在慢慢發現，不一定要把腫瘤挖掉、處理掉，病人的存活率反而更高，因此「和諧共存」是一種新的概念。

柯也認為，台灣價值還是「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」這些普世價值，人民有資格、有權利來參與政治，政治不再是政二代、富二代的專利。

柯強調，對於未來四年還是要有一個概念：「政治目標是甚麼？」他要很清楚告訴大家，其實政治目標就是建立對的社會，「什麼是對的社會？就是政府是可信的，公務員是服務人民的， 法律是給人民遵守用的，監獄是關有罪的人。」

柯文哲說，他發現政治不用那麼複雜，就是很簡單的道理，但現在政府離對的標準還很遠，有時政策會轉彎 ，但一定要有數據向人民說為什麼，去尋求討論，所以政府要可信，法律是給人民遵守用的。

柯並指，即使一直到今天，台灣都不是真正的法治國家，因為在台灣守法常常是「沒有辦法」的意思，所以還是要努力讓台灣成為真正的法治國家，法律應當成為人民唯一遵循的標準，但要做到這標準，法本身要合情合理合法。

在提到政府應該是服務人民時，柯打趣問台下聽眾，「難道你會繳錢給人家來管你嗎？你不會那麼賤吧？」引發現場一陣哈哈大笑。 柯接著說，所以公務員是服務人民的，心態上要改變，政府不是管理人民的。

他最後強調，他的政治原則只有三個，「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，未來四年他還是會用「簡單的心面對複雜的世界」，他希望用最簡單的原則，一步一步把事做好，「謝謝大家願意支持一種新的政治價值在台灣出現」。

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