選戰最後衝刺 姚文智5秒短片秀政見

2018-11-07

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕選戰倒數，台北市長柯文哲競選總幹事小野力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，外界解讀民進黨台北市長候選人姚文智面臨「棄保」，姚昨否認互有關聯。

拚造勢 18日手牽手護台北

小野挺陳其邁的影片曝光後，國民黨台北市長候選人丁守中稱民進黨已放棄台北；面對流言，姚文智表示，丁沒仔細看清影片內容，小野說的是高雄廿年的發展進程，而在當年的高雄市長謝長廷時代，自己正扮演文化改造的角色，負責推動高雄城市美學，包括高雄電影節、公視二台落腳高雄、駁二藝術特區等，「我就是第一棒，謝謝小野！」

姚文智說，小野是在稱讚陳其邁和他，無關棄保，國民黨高雄市長候選人韓國瑜才應該擔心。對於選戰倒數衝刺，姚文智認為，選民最終會回歸關注候選人能為城市做什麼，他仍會側重如何解決市政問題，這也是他琢磨甚深之處。

姚文智說，他已提出四百多項政見，並節錄推出兩百支五秒短片及「政策懶人包」，有些以五秒影片精簡呈現，一語點出「我主張○○○○」，預計推出兩百支，有的較繁複，需耗費兩分鐘說明，或製作「政策懶人包」，有的會刊登電視廣告。

在造勢方面，姚文智表示，選前黃金週及選前之夜都借到台北市政府前廣場，象徵勝選走入市府；十八日的「手牽手護台北」活動，會透過手牽手，讓外界了解他推出的「東區大公園」政見，將成為未來台北新地標，七日就會公布細節，廿三日也有大型造勢活動。

外傳民進黨憂心北市議員恐掉五席，姚說，這次參選都和議員緊密搭配，團結合作創下紀錄，外界要怎麼評論，廿四日投票就知道。