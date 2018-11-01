AIT處長酈英傑︰優先增進美台安全合作

2018-11-01

宣示在台工作「四個增進」 強調美有義務支持台灣自我防衛

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會處長酈英傑昨宣示在台工作的優先項目為「四個增進」，首要項目為「增進美台安全合作」，其他包括增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色與增進美台人民關係。他重申「台灣關係法」強調，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛，且此政策在過去七屆美國政府皆維持一致、從未改變。

酈英傑於今年八月到任，是其外交生涯中第三度派駐台灣，昨於ＡＩＴ美國中心舉行首次記者會，他說，緣分把他和他的家人一次又一次帶回台灣，他相當高興能回來擔任ＡＩＴ處長。

酈英傑說，台灣是亞太區域正面故事中的重要角色。在「台灣關係法」將滿四十週年之際，美台關係歷史意義非凡，將「立穩根基、共創未來」。他並重申，美國對台政策從未改變，「台灣關係法與美中三公報一直是美國一中政策的基礎」，也指引美國與台灣及中華人民共和國的關係。

酈英傑還引用「台灣關係法」條文說明，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切；美國也反對片面改變現狀的企圖，歡迎台海兩岸努力進行減少衝突、改善兩岸關係和平穩定的對話。

酈英傑藉此機會宣示在台工作的優先項目為「四個增進」，首要項目即為「增進美台安全合作」，其他包括增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色與增進美台人民關係。他強調，增進安全合作與改善台灣自我防衛能力是攜手並進的，例如最近批准的軍售案。美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力以對抗脅迫，此項政策在過去七屆民主黨、共和黨政府都維持一致。

媒體問及美台是否會於十一月在台海進行聯合軍演？對此，酈英傑表示他沒辦法回答細節，不過他強調，美國的印太戰略明確支持在此地區應有自由開放的航道，美國會依循這個原則進行相關活動。

台灣貢獻良多 不能排除世界之外

除了將強化美台安全合作，酈英傑也表示，台灣在數位經濟、能源及基礎建設等領域，能夠扮演重要角色。酈英傑也將台灣參與國際社會列入優先工作事項，重申美國支持台灣在全球社會的參與，為此大力發聲並持續與台灣進行非正式的磋商與交流，「不能讓貢獻良多的社會被排除在世界之外」。

台灣希望以觀察員身分出席國際刑警組織大會，卻遭到明確拒絕，酈英傑對此重申，美國一向支持台灣有意義參與國際組織，他無法透露如何促進的細節，不過台美上週才在華盛頓，就台灣的國際組織參與召開雙邊會議討論。