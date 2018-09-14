過完中秋節 傅崐萁25日發監

2018-09-14

〔記者王錦義、張瑞楨、楊淳卉、鍾麗華／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁因炒股案被法院判刑八個月定讞，被內政部解職，支持者跟國民黨各級公職參選人，昨到縣府大禮堂力挺，傅高喊「打倒民進黨暴政」。傅崐萁說，民進黨只會靠這種卑劣的方式，搶奪花蓮縣政府，由中央來佔領，準備來魚肉花蓮鄉民，要求所有人「抵抗到底」、「絕不屈服」，一定要讓蔡英文下台。

花蓮地檢署昨已核發傳票，派員在晚間六點送花蓮縣政府由傅崐萁親自簽收，合法送達。地檢署指出，已通知傅崐萁應於中秋節隔天的九月廿五日上午十點到署執行。傅預計發監到戶籍所在地的花蓮監獄。

傅稱將妻託付鄉親

支持者喊「徐榛蔚當選」

傅崐萁昨在縣府召開記者會，上百名支持者到場相挺。傅妻徐榛蔚將代表國民黨參選花蓮縣長，傅崐萁希望花蓮人在年底大團結，「我把徐榛蔚託付給大家」。徐榛蔚語帶哽咽說，相信花蓮人的眼睛是雪亮的、花蓮人的智慧是不容抹滅。支持者則高喊「徐榛蔚當選」，群情激憤。

傅崐萁說，「這是個不公不義的違法判決」，他發現法官、書記官竄改筆錄，所謂有罪的認定判罪依據，在開辯論庭時，法官竟隻字未提示，審判程序不合法，經監察院調查，筆錄與審判光碟記載不符，今年八月監察院通過糾正台中高分院，這種判決最高院當然要發回，怎麼會定讞。

不過，傅崐萁的說法遭監察院打臉。監院否認有此糾正文，並強調，監院只能對行政院與所屬機關糾正，不能對司法機關糾正。台中高分院行政庭長江德千也說，未曾見過糾正公文，他希望傅能謹慎發言，憑己意任意發言，無益於國家法治。

對傅崐萁所指的法官與書記官竄改筆錄，江德千指出，此案的卷宗浩繁，卷宗內「審判筆錄」編號六至十二當中，證據「原審法院一○六年二月十三日電話查詢紀錄表」疏漏沒有編號，法官發現後，請書記官補正，將這項證據補編號為五，後面各證據編號，也順延一個號碼，此事不影響傅崐萁的訴訟防禦權利，更非傅崐萁所指的「竄改筆錄」。

對於傅崐萁指稱遭民進黨「政治迫害」，民進黨秘書長洪耀福反駁說，如果民進黨真要操弄司法，可以早一點把傅崐萁抓去關，早點組織布局，不會離年底選舉剩兩個月才抓去關，這表示民進黨沒有介入司法。

民進黨縣長參選人

劉曉玫批傅煽動對立

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫表示，傅崐萁無論是施政缺失還是司法官司，永遠是找藉口推給中央，煽動花蓮人與中央的對立。她若當選，將全力專注於花蓮建設，和中央搭起健康的合作關係，將縣府資源審慎運用在公共利益上，而非宣傳個人形象。

國民黨發言人洪孟楷則點名，曾代表民進黨參選花蓮縣長的盧博基傳將擔任代理縣長，洪並說：「盧博基已放話要讓花蓮縣政府天翻地覆」。盧博基回應說，還沒接獲諮詢就說他放話，根本是國民黨自己作賊心虛，「縣政府有糟糕成這樣害怕民進黨進去嘛？」

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劉曉玫