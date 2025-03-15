亞亞超慘！被廢居留許可 自家中國網友不挺反酸爆

經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞被移民署發布廢止在台依親居留許可。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/15 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞被移民署發布廢止在台依親居留許可，5年不可再次申請。相關新聞傳到中國，中國網友卻諷刺「這屬於好日子不過給自己找事」、「得償所願，回歸大陸！」

以依親身份定居台灣的劉女，以「亞亞在台灣」為名，長期在YouTube、抖音等影音平台經營，影音內容多為宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」或「武統台灣」等言論，影片拍攝同時也拉幼女一同入鏡，引起注意。因為種種爭議言論，移民署11日廢止其在台依親居留許可，5年不可再次申請。依規定需在10日之內離境，否則將會被強制驅離出境。

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移民署移民事務組長徐昀今日上午代表移民署長表示，移民署曾考量劉振亞和她的3名子女安置與未來台灣家庭問題，但劉女消滅我國主權的言行作為，已為國內社會所不予許，因此決定依法處置。

相關新聞被轉至中國社群微博後，亞亞卻遭中國網友諷刺：「這屬於好日子不過給自己找事」、「得償所願，回歸大陸！」、「自作孽不可活」、「亞姐這下高興了吧 可以回歸祖國了」、「求歸得歸」、「我也覺得活該」。

中國網友諷刺：「這屬於好日子不過給自己找事」、「得償所願，回歸大陸！」、「自作孽不可活」。（圖擷取自微博）

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