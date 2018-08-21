柯宋配攻2020？ 柯︰這問題怪怪

2018-08-21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜昨合體參加選舉活動，在台北市議會推薦親民黨、無黨「台北監督連線」議員參選人。宋稱讚柯務實、敢講「兩岸一家親」，還笑說柯宋合體就像法國「可頌」麵包「又好吃、又有意義」。

宋稱讚柯敢講兩岸一家親

兩人聯訪時被媒體詢問是否「柯宋配」直攻二○二○總統大位？宋回應，「到目前為止，市長和我們心裡所掛念是，柯文哲好好連任」；柯則低調說「這問題怪怪。」

柯文哲先是被媒體問「與親民黨合作結盟？」柯直說「合作啦！不要說結盟」。宋楚瑜趕緊答腔，他們過去三年都放下藍綠，覺得柯說實話、做實事，很認真希望把市政工作做好。

柯指與親民黨合作非結盟

至於二○二○年「柯宋配」選總統？宋楚瑜回應，「到目前為止，市長和我們心裡所掛念是，柯文哲好好連任，把還沒做完事情做好。」媒體追問是否期許柯連任「做好做滿？」宋也僅說，希望柯現在做好市政，大家加油。媒體再問「會希望柯市長更上層樓嗎？」柯終於開口說「這問題怪怪。」宋立刻幫柯緩頰說，希望台北市政更上一層樓。

宋楚瑜致詞時稱讚，柯文哲與親民黨想法一樣，就是「兩岸一家親」，柯敢講「兩岸一家親」，就是了解作為政治人物，最重要是務實；今天兩岸已不能再用戰爭、軍事手段來解決問題，而柯願意很正確地向大家說明此狀況。

柯文哲因「兩岸一家親」言論飽受批評，媒體也問宋楚瑜「再提『兩岸一家親』是否會害到柯文哲？」宋回說，很多政黨高喊團結，但這些人講團結是「一團心結」，台灣沒有分裂的本錢，團結最重要的本錢是氣度。

宋楚瑜還指，美國國防部日前發表中國軍力報告，指中國軍費是台灣十五倍、台灣募兵制招兵非常辛苦；宋說，如果不「兩岸一家親」，用腦筋處理這件事情，中國軍費開銷是台灣十五倍，而且中國人口、面積分別是台灣五十八倍、二六○倍，「所以它多一點兵，多一點花錢，這是很顯然的。」

柯文哲致詞時則指，台灣政治是不是可以多一點跨黨派合作，少一點意識形態對立？他四年前當選時就說，台灣民眾、台北市民相當厭惡藍綠兩極對抗的政治。