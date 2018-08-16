首都爭霸戰》姚文智 小英出馬完成整隊

2018-08-16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨赴台北市小英之友會會員大會演講，姚喊話說，經前幾天總統出馬，「我們已經整隊完成」，今天就是選舉倒數百日，盼各位堅定信心，大家若傾巢而出就可「化不可能為可能」，繼而贏得勝選。

姚文智昨赴台北國際會議中心，參與台北市小英之友會第二屆第三次會員大會，內政部長徐國勇等人與會。

姚文智演講提到，今天就是選舉倒數百日，各位都聽過「百日維新」或「百日戰爭」，我們對首都取勝的意志非常堅定，無須猶豫失信心。

喊話傾巢而出 化不可能為可能

談到都市更新計畫，姚強調，要積極推動北市「地殼改造運動」，市府要主動扛下責任，成立「住宅與都更局」，擴編大量人力因應對策，解決現行都更牛步的弊端。

姚文智表示，少子化是「國安問題」，更是滅族問題，他主張「第二胎由國家養」，近期將會推出3D動畫具體呈現政見。

提到北市西區改造，姚力倡「Skyline計畫」，盼透過都市再生連結水岸改造，活用公辦都更，以「容積免計」當公共設施規劃的誘因，匯集民間資源，以恢復西區風華。

小英之友會總會長顏志發致詞提到，蔡總統出訪友邦之前，對姚文智特別關心，除安排姚前來會員大會演講，盼姚跑一百個菜市場，希望會員相挺。國策顧問黃承國表示，請大家支持姚，「希望大家給他一些溫暖」。