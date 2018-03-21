學者：惠台之後嚇台 更看清中國真面目

2018-03-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平昨在人大會議閉幕對台發表強硬談話，學者認為，在美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，習近平此番說法其實不只是講給台灣聽，也在對「外國勢力分裂中國」的警告；而中國在「惠台」之後「嚇台」，讓台灣人更看清楚中國軟硬兼施的真面目，相信中國惠台措施效果也會因此大打折扣。

健行大學教授顏建發分析，習取消國家主席任期制，雖獲高票通過，但內部不以為然，因違反世界潮流，國際社會也沒人看好，加上外部又遇到北韓問題遭邊緣化危機，習面臨內外交迫的壓力，於是訴諸民族主義、放「煙幕彈」，移轉大家注意，把問題焦點上綱到攸關民族大業的統獨議題，這是最廉價的宣洩管道。

顏建發認為，對台灣而言，習的說法是心理戰，台灣沒必要隨之起舞，「越去理會中國，越會幫它搧風點火」，因為川普陸續簽署「國防授權法」、「台灣旅行法」，顯示台美關係受到信任，現若把兩岸議題炒熱，對台灣反而不利。但對中國而言，在祭出對台三十一項措施後，這番恐嚇的言論，會讓台灣人清楚知道，「天下沒有白吃的午餐，要享受這些政策優惠，就要接受對岸不合理的政治主張。」

華人民主書院董事、中華大學副教授曾建元指出，中國對「台灣旅行法」之前的調子唱得很高、話說得很嚴厲，認為通過該法就是對中國挑釁，但川普還是簽署了，中國現在必須要利用人大的場合「下台階」。

不過，曾建元分析，習「自嗨自爽」的說法，從「溝通學」角度而言，是很大的扣分；如果習想講給台灣人民與政府聽，應是設身處地、用對方能理解的語言來說服對方，才能達到溝通效果。新任陸委會主委陳明通上任提到的「換位思考」其實就是這個意思。也因此習的強硬講話，必定會讓最近提出的惠台措施大打折扣。

曾建元表示，習的講話顯示中國惠台措施仍是軟硬兼施，硬的部分並沒有放鬆，卻讓台灣人看到，惠台背後的強烈政治意圖、口蜜腹劍，就是要把台灣消融在中國裡面，讓台灣「內地化」，他相信台灣人不會這麼天真，也不會因為這些措施轉化成對中國體制的認同。