2018-02-12

記者鍾麗華／特稿

在共軍機艦頻繁繞台下，中國片面啟用M503相關航路，這不僅是飛安問題，也有國安疑慮，國人應凝聚內部最大的共識和力量，一致對外。不過，中國卻刻意炒作取消兩岸春節加班機的議題，模糊整起事件的焦點；部分台商和台生被操縱為中國代言人，跳出來打擊自家政府，此種模糊的「敵我意識」，已成台灣當前最嚴重的國安隱憂。

中國向來慣用代言人，早有前例。中國在二○○五年通過「反分裂國家法」，我民間團體發起「三二六護台灣大遊行」，奇美集團創辦人許文龍在遊行前夕發表支持「兩岸同屬一個中國」的退休感言；宏達電董事長王雪紅在二○一二年總統大選前開記者會強調，「兩岸不能沒有九二共識」。

這次M503的爭議，中國代言人同樣賣力演出。中國台企聯會長王屏生在中國批評自家政府還不夠，回台後繼續開罵；但眾所周知，台企聯是中國的社會團體，其章程是「維護國家統一」，並接受中國國台辦指導，台企聯秘書長是由國台辦交流局長轉任，就連各地台商協會的幹部，也是台辦系統的人員。這樣台企聯會長說的話，有公信力嗎？

至於台灣學生聯誼總會會長邱榮利，上週宣稱千名台生買不到機票返鄉，機票飆漲，揚言週三將率眾到交通部及總統府抗議，要求國賠。不過，邱也被中國就讀碩士的台生「起底」，指邱的會長任期超過五年，本身其實是台商，這位「中年大叔」並不是「年輕學子」。

M503航路是「大是大非」的問題，台商與台生應與政府站在一起，共同面對中國的壓迫，不要讓對岸以切香腸的方式，侵蝕台灣的主體性；若屈從於短期的商業與個人利益，為中國代言，只會是親者痛、仇者快，對台灣造成無法挽回的傷害。