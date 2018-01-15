法盼提升幻象性能換佣金賠償 我方拒絕

2018-01-15

〔記者羅添斌／台北報導〕法國出售幻象戰機及相關武器系統給台灣，因法方涉非法給付佣金給仲介人士，遭到我國提出國際仲裁求償，資深政府官員昨指出，法方曾經以協助台灣進行幻象戰機性能提升為由，希望換取台灣取消國際仲裁求償案，但我方認為兩案不可混為一談，堅持打國際仲裁官司。

政府堅持打國際仲裁官司

在我國採購幻象戰機及相關武器系統案中，法方涉及支付不法佣金案，出售戰機的達梭和其他兩家航空工業公司已受罰二．二七億歐元（約八十一億餘台幣），出售兩型飛彈的空中巴士集團也宣布要支付一．○四億歐元（約三十七．六億台幣）罰款。

我國是以「飛龍計畫」為代稱，在一九九二年向法國採購六十架幻象二千型戰機，同時採購九百六十枚「雲母」中程空對空飛彈、四百八十枚「魔法二型」短程空對空飛彈，一九九七年第一架幻象戰機交機，幻象戰機聯隊並在二○○一年正式成軍。

我方要求法方，在拉法葉艦及幻象戰機採購案不得有違法支付佣金情形，否則就會依合約要求賠償，但事實證明，不僅這兩大案都有違法支付佣金問題，連向法方一併採購的兩型法製空對空飛彈也涉佣金問題。

官員表示，我國針對幻象戰機佣金案提出國際仲裁後，法方曾經提議，可以用協助我國進行幻象戰機性能提升，來換取佣金案受罰金額，但遭到我方拒絕，我政府認為，幻象戰機的性能提升與佣金案求償，是不同的兩件事，不可混為一談。

幻象及兩型飛彈 零組件獲解決

官員說，「雲母」飛彈及「魔法」飛彈成為幻象戰機的主要作戰武力，但隨著服役日久，屆臨飛彈壽限，台法之間又因佣金案打國際仲裁等問題影響，讓這兩型飛彈面臨零組件汰換問題，妥善率也不盡理想，還好在去年出現轉機，法方已供售幻象戰機及兩型飛彈的相關零組件，後勤維修問題已獲解決。