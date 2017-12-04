中廣是黨營事業… 蔣經國曾派蔣孝武接總經理

2017-12-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中廣是否曾為國民黨的附隨組織，黨產會調查發現，中廣是國民黨的黨營事業絕對毋庸置疑，官方及黨史資料皆有清楚記載，蔣經國也為刻意栽培兒子，在一九八○年指派卅五歲的蔣孝武出任中廣總經理。

據黨產會調查，國民黨中央執行委員會「中央廣播事業管理處」為中廣公司前身，中廣一九四九年遷台後，能接收原日產台灣放送協會大批土地，乃因國民黨中央財委會報經行政院轉奉國防最高委員會常務會議核准。

首屆董事會 都是國民黨大咖

人事組成方面，中廣公司首任董事長由國民黨宣傳部部長張道藩擔任，第一屆董事會成員，清一色為國民黨「大咖」，有陳果夫、蔣經國、周至柔、谷正綱、董顯光等人。

在戒嚴時期，中廣也配合國民黨中央指示，對黨中央的重要決策及措施加強報導，並製作特別節目擴大宣傳。據了解，國民黨在建國六十週年時，黨中央特編纂「黨營文化事業專輯」叢書，當年中廣公司對身為七大黨營事業一員「倍感榮幸」，並以「本黨唯一廣播宣傳機構」相當自豪。

嘉勉員工宣傳 蔣介石會頒獎

為促進黨宣傳工作成效，國民黨更設有獎勵制度，中廣員工致力宣傳工作有顯著績效，國民黨總裁蔣介石也會頒發獎狀嘉勉；中廣總部更設有以蔣介石及宋美齡為名的「介齡廳」。

根據國民黨文工會印行的「黨營文化事業專輯之五─中國廣播公司」記載，一九六六年中廣公司經國民黨中央財委會核准，擴建仁愛路總部大樓（今宏盛帝寶位址），落成典禮由財委會主任徐柏園負責剪綵。

黨產會委員指出，蔣經國當年為栽培蔣孝武，先安排他在國民黨新聞黨部擔任常委，後來進國安會議體系，卅五歲就接下中廣總經理，董事會成員年紀還比他大，各方面都顯示中廣人事、財務及業務，深受國民黨高層所控制。