我飛測機遭日戰機攔截？ 民航局︰確認身分 而非攔截

2017-10-19

〔記者陳宜加、涂鉅旻／台北報導〕國民黨立委費鴻泰昨爆料指出，民航局飛測機驚傳遭日本戰機攔截，但民航局昨表示，飛測機十一日飛經東經一二三、一二四度間，因航線不是傳統民航機航路，飛行經過日本防空識別區邊緣，日方是要確認身分，而不是攔截。

民航局指出，飛測機十一日下午執行飛測任務，飛經東經一二三、一二四度間，由於台北飛航情報區東緣為東經一二四度，而日本劃設防空識別區西緣為東經一二三度，範圍部分重疊，日方軍機當天升空確認我方飛測機身分，並提醒飛測機勿靠近日方領空。

國防部︰日機未進我防空識別區

費鴻泰也質疑，事發時我國的空軍「在哪裡」？國防部發言人陳中吉則表示，國防部嚴密監控我國周遭海、空域狀況，日本軍機未進入我防空識別區。

「飛航情報區」和「防空識別區」不同，前者為提供航管、飛航情報服務，後者則是根據國家防空需要。各國「飛航情報區」和「防空識別區」範圍也不盡相同，以我國為例，「飛航情報區」的東界在東經一百廿四度，「防空識別區」則在東經一百廿三度。飛測機作業點位於東經一百廿四度附近，不在我「防空識別區」內，反是在日本「防空識別區」範圍，日本空軍才會派戰機升空，確認飛測機身分。

民航局則指出，當時我飛測機已在返航途中，日方確認飛測機不會進入領空後即離開，我方飛測機亦順利返航。任務完全在我飛航情報區內作業，但因較近邊緣，事前也通知日方，這種情況也非第一次。

民航局飛測機為九人座小飛機，主要用於測試航路、助導航設施，每年有多次任務檢測助導航設施是否符合標準。由於飛測機可能稍微偏離一般航路或在某處盤旋，故會通報相鄰的日本。