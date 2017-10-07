國民黨智庫改組 吳敦義接任董事長

2017-10-07

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨智庫昨日配合主席吳敦義上任召開董事會改組，原任董事長、前黨主席洪秀柱正式卸下董事長一職，交棒給吳敦義接任，多位洪秀柱時代的原任董事，除前政策會執行長蔡正元因案羈押中，董事會暫不處理外，其餘都隨同洪辭職。

智庫新董事改由擔任副董事長的前海基會董事長林中森、國民黨副主席曾永權、主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥、國民黨立委蔣萬安等人接任；現任智庫執行長孫立群將繼續留任。

吳敦義受訪時表示，他要求智庫要與立法院八個常設委員會相對應改組，未來一定要預判提出方案，例如修憲、宗教團體法、水利會是否改為官派等重要議題，絕對不能慢一拍，在民進黨推出方案後才推出。

對於綠營立委提出修憲案，吳敦義回應，立委有提案權力，但如果要修，就應該修到最好；至於國民黨是否會有版本？他說，現在還不能談；但吳也說，投票年齡下修到十八歲，是對的趨勢，符合潮流，至於其他議題如憲政走向、政治體制，各黨看法就未盡相同。

孫立群指出，吳敦義指示智庫立即針對憲改議題就內閣制、總統制、雙首長制及內閣同意權等議題詳細研究分析，並對宗教團體法、財團法人法、一例一休、農田水利會組織等相關修法展開研究。

國民黨團則已成立「修憲、一例一休、稅改、能源政策」四大小組，用以強化國民黨重大議題及政策的論述能力。修憲小組由立委江啟臣擔任召集人；一例一休小組召集人由蔣萬安接掌；稅改小組召集人由曾銘宗負責；能源政策小組召集人則由王惠美出任。