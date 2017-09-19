挖掘海外台灣史料 「國家寶藏」 上線

2017-09-19

〔記者彭琬馨／台北—紐約連線報導〕有感於台灣的國家認同分歧，旅美台人蕭新晟、林育正、莊士杰去年發起「國家寶藏」計畫，將美國國家檔案局中與台灣有關的史料翻拍上網，網站近日完工上線。計畫發起人之一林育正受訪表示，這些史料提供美國觀點的台灣歷史，讓台灣人能「從不同角度認識自己」、戳破國民黨統治時期所建構的台灣史觀，盼能藉此凝聚屬於台灣自己的國家認同。

由旅美台人林育正、新創科技業者蕭新晟、紐約州立大學研究助理教授莊士杰等人共同發起的「國家寶藏」計畫，起始於去年暑假。主要的內容為蒐集、翻拍美國國家檔案局與紐約聯合國檔案室中與台灣有關的歷史文件，內容包羅萬象，從美國對台情報工作的書信往來、台灣農漁林產物調查，甚至也包含對台灣本土文學作家的訪問調查，與全台輿情蒐集分析報告。

「國家寶藏」除成立臉書專頁外，網站與手機APP也於近日上線，首日就吸引近千人瀏覽點閱。

負責設計網站的蕭新晟受訪時表示，過去台灣只有國民黨觀點的台灣歷史，盼能透過國家寶藏網站的上線，提供以美方做為第三者觀點的歷史資料，跳脫藍綠惡鬥，讓台灣民眾以客觀角度認識自己的國家，進而增進、凝聚台灣認同。

蕭新晟說，美國國家檔案局中與台灣有關的歷史有六千萬筆，目前只處理了一萬六千筆，「還有很長一段路要走」，他希望未來還能整理日本、荷蘭等曾殖民過台灣的國家的相關資料、建立資料庫。

林育正接受越洋訪問時強調，從美方觀點看台灣歷史後會發現，過去國民黨告訴台灣的歷史不一定都是對的，歷史課本裡面「有一個謊」，國家寶藏計畫盼能透過具有可信度的美國官方資料，反覆辯證找到屬於台灣歷史的「真相」。