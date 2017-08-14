共機挑釁若加劇 學者：政府須強硬抗議

2017-08-14

〔記者林良昇／台北報導〕中共軍機七月以來頻繁繞台，戰略學者昨指出，中共意圖將軍機繞台「常態化」，向國際社會宣示台灣是中國的一部分，也可以藉由武力壓迫紓解內部壓力，若共機有進一步的挑釁動作，台灣政府應該強硬抗議，向國際社會宣示台灣的存在。

專長戰略與國際安全、中共軍事的台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，近期共機多次繞台，可看出共軍試圖把繞台變成「常態化」，未來恐怕會愈來愈迫近台灣的防空區，甚至偵測相關資訊，因為共軍認為我方很難做其他動作，不可能採取軍事行動。

陳世民指出，共機繞台的動作，也是想向國際社會宣示，共軍可以在他們號稱的主權範圍內做軍事行動，意圖讓國際社會認為台灣是中國的一部分。

陳世民也說，中共認為在目前的兩岸關係下，不得不使用武力宣示的方式給蔡政府壓力，過去馬政府時期可能沒必要，但現在中共不希望兩岸關係一直耗下去，可能覺得耗久了，會讓國際社會認為台灣是獨立的國家，對中共總書記習近平即將面臨的十九大局勢不是好事。

陳世民分析，十九大前夕，中共內部鬥爭激烈，鷹派的武統聲音不小，習近平不想讓內部覺得兩岸關係毫無作為，也許就採取軍機繞台的強勢作為施壓，緩解鷹派壓力。

陳世民提醒，共機繞台常態化對台灣政府會是警訊，目前共機雖尚未越過台灣海峽中線或有更進一步的挑釁動作，台灣政府應該要有做出強硬宣示的準備，一方面能讓台灣民眾安心，一方面也對國際社會宣示台灣存在的事實，不能完全當沒事。

戰略學者、國防部前副部長林中斌表示，共軍繞台路徑恐怕難以找出有什麼巧妙，但可以看到，共機是盡量用各種方式、變換不同組合、不同方向繞台，無形中給我方心理壓力。

林中斌指出，中共只說是常態性的訓練，他們可能希望我方大作文章，達成他們要的威嚇效果，共機繞台的動作可能會持續下去，直到兩岸互動有新的變化才有可能停止。