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又傳中國打壓 國際勞工大會可能拒台出席

2017-06-04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨政府上台後，中國在國際上對台灣打壓力道加劇，傳出即將在瑞士日內瓦登場的國際勞工大會，台灣可能會面臨北京的封殺，總統府昨強調，我國長年參與「國際勞工組織」活動，政府和民間代表皆透過此組織與世界其他勞工組織交流互動，呼籲「國際勞工組織」應維持過去慣例，讓我相關代表參與相關活動。

學者投書外媒 批國勞組織屈膝強權

中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟提到，她自二○一四年開始，每年都帶學生到國際勞工組織參加國際勞工大會，但去年遭對方以「不承認中華民國護照」為由拒絕參與，師生聯繫媒體發聲，事後國際勞工組織人員也致歉，並表示今年絕不再發生。

不過，今年仍盛傳台灣出席國際勞工大會有變，在中國介入下，台灣可能遭封殺。劉黃麗娟為此投書國際雜誌《外交家》，痛批曾獲諾貝爾和平獎殊榮且標榜社會正義的國際勞工組織，面對法理不通的參與者要求身分認定，竟也屈膝附和。

據了解，投書發表後，在國際勞工圈引起討論，國際勞工組織內部也交換意見，尋求折衷方式讓台灣入場，不過目前情勢仍不明朗。相關人士只能透過國際工會資深幹部與國際勞工組織進行溝通。

劉黃麗娟也透露，國際勞工組織有「雇主、勞工、政府」三方對話傳統，這對台灣來說很有利，因為雇主和勞工代表不一定支持中國，台灣政府可從這方面進行遊說。但勞動部似乎不重視國際參與，非常可惜。

劉黃麗娟說，雖然充滿未知數，但她仍會帶學生去參加。她嘆說，台灣被打壓到麻痺了，「大家都覺得台灣就是會被阿共打壓，但如果我們不去喚醒國際組織，沒有人會幫我們，只能自己權益自己救。」

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  • 中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟投書《外交家》雜誌（The Diplomat ）轟國際勞工組織（ILO）背棄台灣，也背棄自己捍衛社會正義的原則。（記者蘇芳禾攝）

    中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟投書《外交家》雜誌（The Diplomat ）轟國際勞工組織（ILO）背棄台灣，也背棄自己捍衛社會正義的原則。（記者蘇芳禾攝）

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