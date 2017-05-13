吳敦義：現在不宜談統

2017-05-13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義昨日出席「學者們與吳敦義先生的約會」活動，針對近來黨內統獨路線議題升溫，他重申現階段談統、獨都不適合的立場。吳敦義並指出，未來如果兩岸生活方式、思考模式、制度都改變到非常好，那就有各種不同的想像空間。

吳敦義強調，他從未說過主張統的人，就要去大陸那邊住，他不是這個意思；他在行政院長任內，一位在對岸做生意的人士告訴他，兩岸如果統一，生意會比較好做，但他告訴對方，現在統一沒有市場，怎麼可能談統，因為統人沒能力，被統又不願意，就像獨也不能談一樣。

以免牽連不願被統者

吳敦義指出，他告訴這位住在福州、偶爾也會住上海的人士說，如果住不習慣還可以回台灣住，遷徙很自由，國家沒有限制，而且現在不宜去談統，「以免對很多不願意被統的人，他會被牽連」，至於獨絕對不能談，喊獨騙選票、真獨不敢要，這是二千年的寫照。

他還說，主張統一或獨立，都是言論自由，就像遷徙也是自由的權利，「我又不是白癡，怎麼會講這樣的話！」

吳敦義並表示，現階段台灣與中國不可能談統，因為生活方式與制度不同，一國兩制不可靠，現在對岸可以同意一國兩制，也許明年、後年就要變成一國一制，在和平之後，如果兩岸生活方式、思考模式、制度都改變到非常好，那就有各種不同的想像空間。

他並強調，中華民國本是主權完整獨立的國家，只不過幅員小一點，人口減少了，但還是有領土、政府、主權與人民，一樣完整，每天舞照跳、馬照跑，大家進出國門優游自在，所以喊獨是騙選票，真獨不必要也不能要，一旦要（獨），那是逼人家要動手的，現在沒有這樣蠢的人。