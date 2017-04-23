星期專論》「自由的滋味」得來不易

2017-04-23

◎盧世祥

一九六四年九月，台大教授彭明敏與學生謝聰敏、魏廷朝提出〈台灣人民自救運動宣言〉，遭當局逮捕。五年多之後的一九七○年元月，被二十四小時監視的彭明敏突然出現在瑞典，且得到政治庇護，國際為之轟動，蔣家政權顏面盡失。後轉往美國的彭明敏，一九七二年出版英文傳記《自由的滋味》（A Taste of Freedom ），三年後中文版問世。不過，《自由的滋味》對逃出台灣的過程並無交代，直到二○○九年《逃亡》一書出版，這一「謎樣的事件」細節，才終於為台灣社會所知。

台灣人政治啟蒙經典之作

《自由的滋味》與《逃亡》近日重新出版，仍吸引許多讀者前往發表會，熱情粉絲獻花，等候簽書者大排長龍。這兩本書至今受到重視，自有道理。《自由的滋味》是許多台灣人的政治啟蒙經典之作，它用字淺白，敘述生動，觀察深入；讀者從作者遭遇及所見所思，進入台灣近代史，瞭解日本時代及戰後二二八、白色恐怖的種種，這塊土地及人民被壓抑的往事盡在書中。這是黨國當局不願台灣人民讀到的歷史真實版，讓許多人從戰後大中國史觀的洗腦中覺醒。

《自由的滋味》還可連結到另一本戰後台灣史及政治啟蒙經典，亦即葛超智（George Kerr）著《被出賣的福爾摩沙》（Formosa Betrayed）。原來，彭明敏神奇地逃離台灣之後，經出版商安排，一九七一年夏天，彭明敏與葛超智在舊金山灣區一家別墅，由彭口述，葛筆錄，再核對事實，合作完成英文《自由的滋味》；次年出版後，受到紐約時報等各方好評。中譯本後來出現，在戒嚴時代的台灣，諸多版本私下流傳。

哈佛大學東亞研究權威、曾任美國駐日本大使的賴世和（Edwin Reischauer）對《自由的滋味》評語最畫龍點睛：「這是一個令人入神的故事。它藉個人的生涯，把『台灣問題』的真髓，描述得比任何學術專著更淋漓盡致。它明白指出『台灣問題』是從一千二百萬台灣人過去的體驗、當前的感觸和對未來的願望，應運而生。這些台灣人夾在中華人民共和國與蔣家國民黨政府中間，被外界遺忘了。…讀來不能不令人期盼、也不能不相信這些既馴服又似不太馴服的台灣人，有一天必將在這地球上承繼屬於他們自己的一席之地。」

精彩逃亡故事足可拍成電影

不過，由於《自由的滋味》未交代彭明敏逃出台灣的細節，各種傳說紛紛出籠；二戰期間在日本長崎被炸壞左臂的當事人還曾玩笑地告訴訪客，他是「用一隻手從高雄划船到香港」，增益了各方對此事的揣測。除了「搭漁船偷渡」的想當然耳，流傳最廣的謠言，是由美國官方協助從當時駐有美軍的台中清泉崗基地搭機出境。

這一謎團，二○○八年「國際救援與台灣民主發展」國際研討會中，曾協助彭明敏逃離台灣的關鍵外國義人唐培禮（Milo Thornberry）、宗像隆幸、阿部賢一等人出席回顧往事，真相於四十年後才漸為人知。次年，《逃亡》出版，對抗當局、智鬥特務、縝密計畫、義人相助、秘密聯繫、有效執行、變裝易容、驚險通關…各項細節由彭明敏娓娓道來，這一足可拍成電影的精彩逃亡故事，才終於完整呈現。再過兩年，唐培禮的《撲火飛蛾︰一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖》（Fireproof Moth： A Missionary in Taiwan’s White Terror）英、中版本相繼出版，提供參與其事的美國傳教士角度，不僅有神學思辨的高度，也使過程的描繪更為周全。整體而言，有如另一參與者唐秋詩（Judith Thomas）所說，其間困難驚險，也趣味十足，但「直到任務順利完成，蔣家政權仍一無所知，才是整個事件最有意思的。」

這次《自由的滋味》與《逃亡》重新出版，彭明敏強調，旨在提醒並鼓勵年輕世代，台灣有很多要事尚待努力。具體而言，〈自救宣言〉所楬櫫的原則，雖已部分成真，如解嚴、總統直選、國會全面改選、保障公民及政治權利，但最基本的制定新憲法、以台灣之名重新加入聯合國等目標，五十多年後的今天仍未實現。不過，三年前的太陽花運動，令人對年輕世代有樂觀的期待。

凸顯倡議台灣國家認同特質

國際知名的學者福山（Francis Fukuyama）上週在台北肯定太陽花運動，強調它是國家認同運動，不是激進的國族主義，沒有意圖破壞民主，而是希望改變政府，有別於近年歐美的民粹政治。從這些標準看，彭明敏師生在〈自救宣言〉的主張，更深具此一台灣特色，與喊出「自己的國家自己救」的太陽花堪稱相互輝映。

首先，〈自救宣言〉呼籲台灣人民「不分省籍，竭誠合作，建設新的國家，成立新的政府」，這是包容而不排他的政治訴求。它既拆穿蔣介石以「反攻大陸」欺騙人民及老兵的謊言，也指責黨國當局誣陷雷震等阻撓台灣人與大陸人合作的惡行。其次，〈自救宣言〉強調遵行民主常軌，保障人權，司法獨立，健全文官…，都在改變威權政府，走向民主。更基本的，〈自救宣言〉指蔣政權既不能代表中國，也不能代表台灣，強調「一個中國，一個台灣」是鐵一般的事實，凸顯了倡議台灣國家認同的特質。

事實上，從〈自救宣言〉到太陽花，這一有別於歐美民粹政治的台灣特色，表現於政治改革、文化主體、社會文明，在台灣人民追求民主與建立正常國家社會之路，都一脈相傳；它既是公民的，自由主義的，推倡民主的，也是台灣的。（作者是資深新聞工作者）