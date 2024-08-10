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    金門「37事件」家屬首造訪 高涌誠：協調亡魂入祀當地公墓

    金門「三七事件」受難者陳姓家屬（中）到金門，參加事發地東崗附近「三玄宮」前舉辦的普度大會。（記者吳正庭攝）

    金門「三七事件」受難者陳姓家屬（中）到金門，參加事發地東崗附近「三玄宮」前舉辦的普度大會。（記者吳正庭攝）

    2024/08/10 22:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門「37事件」陳姓受難家屬今天在監察委員高涌誠陪同下，前往金門東崗海邊參與當地普渡；高涌誠說，此行是協助家屬走訪事發地，並協調將亡魂入祀當地公墓，相關事宜仍有待與國防部等相關單位磋商。

    根據監察院的報告，「37事件」發生在1987年3月17日，1艘載有20名越南難民的無武裝船隻，在金門烈嶼鄉東崗海域遭駐軍槍殺，船上包括孕婦、小孩、老人全數罹難。時隔37年，4名受難者的家屬首次跨海台灣尋求真相，並在監委高涌誠、國際特赦組織台灣分會等人陪同下，9日前往金門事發地，並依越南習俗弔祭親人，這是該事件發生以來，首次有受難家屬到現場祭拜。

    陳（Tran）姓受難家屬表示，此行受到很多人幫忙，讓他能夠來到當年事發的現場，弔祭不幸罹難的哥哥與堂哥，讓他很感動；他期盼能比照越南的習俗，在事件現場種樹或放置石頭，讓亡魂有個遮風避雨的地方，不再四處飄蕩；他說，若國防部有受難者的遺物，希望能還給家屬。

    高涌誠說，37事件「那是1個翻頁的歷史」，但歷史還是要真相，他帶著家屬到金門，就是希望儘量把真相找出來；他說，此事件是歷史的不幸，往者已矣，記取歷史教訓，邁向未來。

    高涌誠說，後續可配合家屬來台時間，再依台灣禮俗請法師至現場辦理招魂儀式，至於亡魂入祀烈嶼軍人公墓或一般公墓的祭祀廳，以方便家屬日後祭拜，仍待與國防部等單位研議。

    金門「三七事件」陳（Tran）姓受難家屬（右）表示，此行受到很多人幫忙，讓他能夠來到事發現場，弔祭罹難的哥哥與堂哥。（記者吳正庭攝）

    金門「三七事件」陳（Tran）姓受難家屬（右）表示，此行受到很多人幫忙，讓他能夠來到事發現場，弔祭罹難的哥哥與堂哥。（記者吳正庭攝）

    金門「三七事件」受難者陳姓家屬（右一）到金門，參加事發地東崗附近「三玄宮」前舉辦的普渡大會。（記者吳正庭攝）

    金門「三七事件」受難者陳姓家屬（右一）到金門，參加事發地東崗附近「三玄宮」前舉辦的普渡大會。（記者吳正庭攝）

    針對金門「三七事件」，監委高涌誠說，應記取歷史教訓、邁向未來。 （記者吳正庭攝）

    針對金門「三七事件」，監委高涌誠說，應記取歷史教訓、邁向未來。 （記者吳正庭攝）

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