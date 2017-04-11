提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
〔記者楊淳卉、吳柏緯／台北報導〕考試院今起將審查「政務人員退撫條例修正草案」，其中包括被稱為連戰條款的副總統月退上限十八萬元，不過，民進黨立委劉世芳、吳秉叡、段宜康等人也提案修正「卸任總統副總統禮遇條例」，將卸任總統和副總統的禮遇金分別從每月廿五萬元、十八萬元，一併砍為八萬元，包括連戰也一體適用，段宜康昨並在臉書發文諷刺連戰「領得很撐了，請他休息吧！」
連戰目前月退金額始終眾說紛紜，連戰辦公室主任丁遠超日前受訪指出，連戰卸任副總統後的月退包含十八％，近十年來都是廿六萬多元，一切都是依法申請，且數字都可以公開查詢；丁也強調，連戰二千年卸任時並無副總統禮遇條款，外界使用「連戰條款」一詞並不公道。
段宜康昨指出，連戰在二千年三月時，以時任副總統身分打輸總統大選，眼看五二○就要退休，國民黨藉在立院佔絕對多數，同年四月提出修法，為連戰量身訂做，將原「卸任總統禮遇條例」納入對卸任副總統的禮遇。
段並說，當時甚至加上例外條款，保障連戰可續領十八％優惠存款，修法後，「連爺爺像是變魔術一樣，領得比同時卸任總統李登輝多，也比當時副總統呂秀蓮多，到現在領了將近十七年！」相較其他總統、副總統都是「當了幾年就領幾年」，連戰不只領最多，還可以領一輩子。
例外條款將刪 連的額度用完沒得領了
段宜康說，「政務人員退職撫卹條例」修法，讓連戰月退金不能超過其他卸任副總統的十八萬，但癥結仍在禮遇條例；修正禮遇條例後，第三條的例外規定將被刪除，修法後「連爺爺的額度就用完了，沒得領了！」
對此，銓敘部昨表示，「政務人員退職撫卹條例修正草案」中副總統月退金天花板的規定，本是為遵循禮遇條例的相關規定，若未來立法院下修卸任禮遇規定，總統、副總統都必須遵守。
考試院今將審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，預計週四審查完畢。草案除將所得替代率上限分別降至五十％及六十％，優惠存款十八％比照年金改革時程六年歸零外，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，未來月退所得不得超過卸任副總統禮遇條例規範的十八萬元，由於連戰是目前唯一以「政務人員退職酬勞金給與條例」辦理退職的前副總統，因此，修法也被稱為連戰條款。
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標題：提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
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