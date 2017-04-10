國造高教機115年成軍 F5全汰除

2017-04-10

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍高級教練機生產計畫已經在日前展開，預計生產六十六架，總經費六八六億元，預計在民國一一五年六月前交機。空軍官員昨透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，屆時F5戰機就可全數汰除。

將部署空軍台東志航基地

空軍官員說，高教機在交機後，將優先汰換志航基地部訓機機隊的F5戰機，第二階段則是要汰換空軍官校岡山基地擔任高級組飛行訓練任務的AT-3教練機，他表示，目前空官高級組的施訓是在岡山基地，部隊訓練任務則是在台東志航基地實施，未來規劃將高級組訓練任務及部隊訓練任務，統一在志航基地施訓。

他強調，F5戰機服役年限為民國一一七年，依據空軍規劃，在六十六架高教機交機成軍後，F5戰機就可提前兩年除役，全數由高教機取代。

軍方規劃，高教機計畫是在今年開始，至一一七年完成，首架原型機將在一○八年九月出廠，一○九年六月原型機進行首飛，若一切符合空軍需求，規劃在一一○年至一一一年間就要進行先導生產八架，一一二年起可量產，預定在一一五年六月完成六十六架交機。

據指出，空軍將先後進行三個中隊的接機及成軍規劃，第一個接收高教機的將是空軍第四十四中隊，預定在一一二年底成軍；其次為第四十五中隊，規劃一一四年底成軍；最後則是第四十六中隊，要到一一五年六月底前成軍。

行政院官員昨晚說，中科院曾在一月十日向行政院長林全進行國機國造執行現況的專案報告，中科院在會中指出，本案相關技術及外購件商源都已具備，加上不是攻擊性武器，各項系統重要組件都沒有輸出許可的問題。