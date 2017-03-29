蔡英文︰前瞻計畫 不分藍綠

2017-03-29

為二十年後的台灣打下基礎

〔記者鍾麗華、鄭鴻達／台北報導〕蔡政府推出「前瞻基礎建設計畫」，國民黨籍縣市長批評獨厚民進黨執政縣市，總統蔡英文昨強調，「這個計畫也要為廿年後的台灣打下基礎，不分藍綠，也不分中央地方」。行政院長林全也指出，他已多次表示前瞻計畫並無考慮藍綠問題，若有人還是從此角度批評，他也沒辦法。

蔡總統在接見「二○一七年亞洲華人團體會議」與會僑領及代表時表示，行政院推出「前瞻基礎建設計畫」，要從「綠能」、「數位」、「水環境」、「軌道」，以及「城鄉」等五大面向建設著手，加速產業轉型升級、提升國家競爭力。

總統強調，政府要為下一個世代打造更好的台灣，這些建設遍布全國各地，包括發展太陽能、風電的基地建置，以及促進在地經濟的產業園區與文化生活圈等；這個計畫不分藍綠，也不分中央地方。更重要的，不只是政府要投入，也要邀請民間一起來投資，一起為台灣打拚。

林揆︰沒有「排藍」問題

對於包括新北市政府等藍營執政縣市質疑「前瞻基礎建設計畫」有「排藍」問題，林揆在立院受訪指出，「前瞻計畫」目的之一就是讓可提前加速進行的投資早點進行，並無考慮藍綠問題，而政府提出的建設預算，都是社會認為要做的。另外，年度預算投資金額一向比特別預算還高，若特別預算沒排入，不代表年度預算就沒機會。

立法院本會期對行政院的施政總質詢昨日結束，林揆在接受完質詢後，在立法院長蘇嘉全邀請下，站上發言台致謝時說，有關行政院提出的各項攸關國家發展還有民生的重要法案，包括前瞻基礎建設特別條例、產業創新條例、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例，以及有關長照財源的菸酒稅法、遺產及贈與稅法等，懇請朝野立委大力支持，優先審議。