美抗IS聯盟 駐美代表高碩泰在美國務院公開亮相
美官方公開大合照 以「台灣」標示出高所代表的政府
〔駐美特派員曹郁芬、記者鍾麗華／綜合報導〕台灣駐美代表高碩泰華府時間廿二日受邀進入美國國務院出席抗伊斯蘭國（ＩＳ）聯盟首次的全體會議，作為六十八個成員之一，國務院雖未掛出中華民國國旗，但在公開全體大合照時以「台灣」標示出高碩泰所代表的政府。
顯示美處理對台關係 不再自我設限
川普政府高調的作法顯示美方在處理對台灣關係時不再自我設限。台灣在九一一之後就曾參與美國的全球反恐行動，扁政府時代還曾派官員前往阿富汗了解台灣可以提供的協助。歐巴馬政府也肯定台灣在這方面貢獻。
美創舉 我公開出席部長級會議
不過，國務院這次讓沒有邦交關係的台灣駐美代表出席這項部長級的會議，與其他國家的官方代表平起平坐，並公開亮相，則是一項創舉。美國和中華民國斷交後，對雙方官員往來設有「政策指導原則」，規定台灣官員不得進入美國官署洽公，在雙方實質關係不斷增進下，顯然已逐步改進。歐巴馬政府時，駐美代表已進入國務院洽談，但從未對外公開。
美國國務卿提勒森親自出席這項會議並發表演說，高碩泰與各國成員一同和提勒森站在國務院講台上合影。美方共安排四排站隊列位，高碩泰站在最上方、第四排，他的右手邊是烏克蘭代表，他和烏克蘭代表一同入場，兩人站上台後握手致意、在等待其他代表就位前仍持續交談。
合影結束後，日本的官方代表也與高碩泰攀談，這些畫面都透過國務院直播。亞太地區參與美國主導的抗ＩＳ聯盟成員，包括阿富汗、澳洲、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓及台灣，中國未參與此聯盟。
總統府發言人黃重諺昨對此表示，台灣是國際社會的一份子，始終堅持和平、自由、民主及人權的普世價值，在共同的價值基礎上，積極支持並參與全球性新興議題的國際合作，包括人道救援、醫療援助、疾病的防治與研究、反恐合作，及共同打擊跨國犯罪，讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。
蔡英文總統前晚參加美國商會謝年飯致詞時即透露，「我駐美代表將參加全球部長級會議，支持在伊拉克及敘利亞的作為，並將公開承諾提供支持國際掃雷資源。」台灣已於今年一月捐助設立行動醫院，協助伊拉克推動重建工作。
抗ＩＳ聯盟會議結束後，各國部長代表發表了十四點共同聲明，包括強力支持伊拉克總理阿巴迪的願景，要讓伊斯蘭國從伊拉克消失；聯盟也宣示和敘利亞人民站在一起推動真正的政權轉移。今年七月並將舉行小組和工作組的會議。抗ＩＳ聯盟已有六十八個國家或組織參加，各成員在人道救助金額已達二二二億美元，美方預期，今年要為敘利亞及伊拉克的人道救援籌資廿億美元。
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