馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
2017-03-10
〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕前總統馬英九今天在華府僑宴中表示，國民黨過去兩年的敗選，他要負起全部責任，他希望國民黨改革、團結、茁壯，然後再執政。這次黨主席選舉，他沒有支持任何候選人，誰來找他，他就支持誰，「希望沒有當選的人能幫助當選的人」。
敗選因食安與換柱 無關中國政策
馬七日演講時否認敗選與他的中國政策有關，二○一四年九合一敗選是因食安問題，二○一六年總統大選的落敗則是因為「換柱事件」讓許多黨員不想去投票。
大華府支持泛藍的僑民今晚在馬州的萬豪酒店為馬英九舉行歡迎晚宴，逾六百人參加，是國民黨敗選後最大一次的泛藍僑界集會。
馬在「自己人」的場子裡被熱烈氣氛帶動，也嗨了起來，上台與建中、台大校友會合唱校歌，並且逐桌敬酒，逐一與在場僑民單獨合影。不過在場的泛藍僑民也提出不少尖銳問題，質疑馬英九在課綱、二二八議題上處理不當，向綠營示弱，並要他評價自己的歷史地位。
馬英九認為，自己想要打造一個自由公義的社會、一個和平的台海環境和一個友善的國際環境，大致都做到了，這是他給自己的歷史定位。
已故國際法學教授丘宏達的夫人謝元元今晚也到場。馬英九始終視國統綱領的規劃人丘宏達為恩師，但謝元元一度認為馬英九違背了丘宏達的理念，在統獨問題上立場軟弱而不願與馬英九來往，卸任後的馬英九則極力尋求謝元元的諒解。
馬英九今天也拜訪眾議院外委會主席羅伊斯、民主黨議員康納利和馬里蘭州參議員范何頓等七人，除希望議員繼續支持台灣參與世界衛生組織大會，也邀請他們訪問台灣。
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